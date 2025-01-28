«Чоловіки і жінки в уніформі несуть відповідальність за такі дії, і вони заслуговують на лідерів, які дотримуються тих самих стандартів», – сказала вона, додавши, що його “попередні ролі в кар’єрі не демонструють мені, що він готовий до такої величезної відповідальності”, як керівництво Пентагоном.

«Така поведінка різко контрастує з цінностями і дисципліною, яких очікують від військовослужбовців», – повторила Мурковскі в понеділок.

Коллінз і Мурковскі вже голосували проти кандидатури Хеґсета за тиждень до цього під час процедурного голосування, яке пройшло з рахунком 51-49. Мурковскі наголошувала на тому, що вона стурбована через коментарі Хеґсета про цінність жінок на бойових посадах на тлі його історії зловживання алкоголем і звинувачень у сексуальному насильстві у 2017 році.

Це відбулося завдяки вирішальному голосу віцепрезидента Джей Ді Венса, оскільки троє республіканців – Сьюзан Коллінз від штату Мен, Ліза Мурковскі від Аляски та колишній лідер більшості Мітч Макконнелл від Кентуккі – проголосували проти, і результат був 50-50.

У понеділок Сенат США 51 голосом проти 50 затвердив Піта Хеґсета, кандидатуру якого подав президент Дональд Трамп , на посаді міністра оборони.

У понеділок Макконнелл приєднався до двох незгодних сенаторок, зазначивши: «Пан Хеґсет поки що не зміг продемонструвати, що він пройде це випробовування. Але коли він вступає на посаду, наслідки його невдачі будуть як ніколи раніше критично важливими».

Хеґсета, колишнього ведучого Fox News, звинувачували у пияцтві на робочому місці, а також у сексуальному насильстві над гостею готелю в Каліфорнії, де він виступав з промовою у 2017 році, але проти нього не було висунуто жодних кримінальних чи цивільних звинувачень.

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Його кандидатуру також критикували за відносно невеликий військовий досвід і за те, що він не обіймав ніяких серйозних керівних посад ні у приватному, ні у державному секторах.

Кого Сенат США ще призначить на цьому тижні

Далі Сенат перейде до кандидатур Талсі Ґеббард на посаду директора Національної розвідки і Кеша Патела на посаду директора ФБР.

Пател – колишній федеральний прокурор і колишній старший радник з питань боротьби з тероризмом – привернув певну увагу демократів через порушення протоколу під час звільнення двох американських заручників єменських повстанців у 2020 році, але загалом він вважається більш прохідним кандидатом, ніж Ґеббард.

Я думаю, що присяжні ще не визначилися [щодо Ґеббард] (сенатор Джон Корнін (Респ., Техас))

Цей підполковник запасу армії США – колишній член Палати представників від штату Гавайї, який перейшов із табору демократів до республіканців, – занадто завзято переспівує риторику Кремля щодо України, і йому можливо, буде важко пройти процедурне голосування в Сенаті.

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Сенатський комітет з питань розвідки також висловить свою позицію щодо кандидатури Ґеббард, а в цьому комітеті розподіл голосів між республіканцями і демократами становить 9:8.

Директор Національної розвідки здійснює нагляд за Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ), Розвідувальним управлінням Міністерства оборони (РУМО) і Агентством національної безпеки (АНБ), а також за більш ніж десятком інших подібних відомств у федеральному уряді. Директор Національної розвідки також є головним радником з питань розвідки Президента, Ради національної безпеки і Ради внутрішньої безпеки.

«Я думаю, що [шанси Ґеббард] ми ще побачимо, – сказав сенатор Джон Корнін (Респю, Техас), член Комітету з питань розвідки, в інтерв’ю виданню The Hill, відповідаючи на запитання, чи зможе вона отримати підтримку Сенату. – Я думаю, що рішення ще не прийняте».

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У понеділок Сенат також схвалив подану Трампом кандидатуру Скотта Бессента – 62-річного мільярдера, менеджера хедж-фондів – на посаду міністра фінансів.

У США міністр фінансів контролює виконання іноземних санкцій і тарифів. Як повідомила агенція Франс Пресс (AFP), Бессент заявив, що підтримає посилення санкцій проти російських нафтових компаній задля припинення війни в Україні.