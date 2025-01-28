Угорщина відмовилася від наміру заблокувати продовження санкцій ЄС проти Росії, пише RMF24, цитуючи міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Чому Угорщина відмовилася блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії

За словами Сікорського, Угорщина змінила свою позицію після заяв новообраного президента США Дональда Трампа, який назвав Володимира Путіна агресором і пригрозив Росії санкціями.

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“Я думаю, що президент Трамп тут допоміг”, − пояснив міністр.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що Угорщина отримала від ЄС гарантії щодо енергетичної безпеки, які її влаштовують.

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Єврокомісія зобов’язалася захищати газо- і нафтопроводи, які ведуть до країн-членів ЄС, а також прагне отримати від України гарантії збереження постачання нафти до ЄС.

Рада міністрів ЄС погодила продовження санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС у Брюсселі ухвалили рішення продовжити санкції проти РФ.

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ЄС запровадив 15 раундів безпрецедентних санкцій проти Москви з моменту повномасштабного вторгнення Кремля в Україну.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кайя Каллас заявляла, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії.

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Перед засіданням Ради ЄС стало відомо, що Угорщина готова підтримати продовження санкцій проти Росії, якщо Європейський Союз врахує її занепокоєння щодо енергетичної безпеки.

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