Новий президент США Дональд Трамп підписав указ про посилення ефективності Збройних сил Сполучених Штатів, що забороняє трансгендерним людям служити в американський армії, повідомив Білий дім.

Трамп заборонив трансгендерам служити в американській армії − подробиці

Трамп підписав укази, коли повертався з Маямі до Вашингтона. В одному з указів йдеться про те, що вираження гендерної ідентичності, відмінної від статі при народженні, не відповідає військовим стандартам.

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“Відповідно до військової місії та давньої політики Міністерства оборони, вираження фальшивої “гендерної ідентичності”, що відрізняється від статі людини, не може задовольнити суворі стандарти, необхідні для військової служби. Крім гормональних та хірургічних медичних втручань, прийняття гендерної ідентичності, несумісної зі статтю людини, суперечить прихильності солдата до почесного, правдивого та дисциплінованого способу життя, навіть у особистому житті“, − пояснюється в наказі.

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За даними CNN, Трамп підписав укази, які включають заборону трансгендерним військовим служити в армії США, скорочення військових програм DEI; поновлення на службі військовослужбовців, звільнених за відмову вакцинуватися від COVID-19.

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Новий американський лідер ще за першої каденції оголошував, що заборонить трансгендерам служити в армії, але його адміністрація зупинила їхній рекрутинг, дозволивши вже чинним військовим залишатися на службі. Експрезидент Джо Байден скасував це рішення, коли вступив на посаду президента.

Новий міністр оборони США Піт Гегсет обіцяв внести зміни в Пентагон і зробити ліквідацію DEI в армії пріоритетом.

У документі зазначається, що ЗС Штатів є “найбільш ефективною силою у світі, де мають служити самовіддані люди, які готові боротися та перемагати в надзвичайних умовах”.

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