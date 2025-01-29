Міністерство оборони України розпочало власне виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного з державних підприємств.

Україна вироблятиме власні дрони-камікадзе − докладно

Це стало можливим завдяки пілотному проєкту, який стартував у грудні 2024 року. У межах проєкту приватний розробник надав Міноборони ліцензію на виробництво дронів.

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“Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку”, − заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

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За його словами, це дозволить підвищити якість дронів та збільшити обсяги їх виробництва.

Фахівці Міноборони також розробили “дорожню карту” для організації аналогічних виробництв на інших державних підприємствах.

“Готові розширювати співпрацю з приватними компаніями. Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БПАК на інших державних підприємствах”, − наголосив очільник Головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк.

Український безпілотник SOVA допустили до використання у ЗСУ

Раніше Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва. Він може нести бойове навантаження у кілька кілограмів та працювати у різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря.

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11 грудня Міноборони кодифікувало український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО. Його дрони-камікадзе стійкі до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Безпілотні авіаційні комплекси ТОККО мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження.

Міністерство оборони також впровадило інноваційну систему тренувань UNITS, розроблену українськими фахівцями.