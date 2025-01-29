Заступник міністра фінансів Литви Валентінас Гавриловас, який, як з’ясувалося, має профіль у російській соціальній мережі «Вконтакте» (ВК) з музичним плейлистом радянських часів, може стати об’єктом розслідування з боку спецслужб країни.

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У понеділок прем’єр-міністр Литви Ґінтаутас Палюцкас заявив журналістам, що, можливо, звернеться до Департаменту державної безпеки з проханням оцінити потенційну загрозу Гавриловаса для національної безпеки.

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Палюцкас сказав, що він особисто переконаний у «лояльності Гавриловаса до Литви» і перед тим, як звернутися до відомства, він проведе з ним бесіду, повідомляє литовське видання Kaunas Daily.

«Я бачу, що це питання переплетене з якимись міркуваннями, тому я не виключаю, що звернуся до Департаменту державної безпеки і попрошу з’ясувати, чи становить ця людина загрозу національній безпеці, чи ні», –  сказав Палюцкас.

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Прорадянські плейлисти

Заяві Палюцкаса передувало повідомлення радіо LRT про те, що Гавриловас ділився прорадянськими і проросійськими піснями у ВК, в тому числі піснями Олега Газманова – російського співака, який вихваляв радянську окупацію прибалтійських країн 1940 року.

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У відповідь Гавриловас повідомив виданню, що вже видалив свій акаунт, що пісні не відображають його музичних уподобань, і що вони не мають жодного відношення до його вірності Литві.

«Я зайшов на ВК у 2025 році, щоб видалити цей акаунт. До цього я не заходив дуже довго. Щодо пісень – це не тому, що вони мені подобаються, а просто щоб знову їх послухати. Я народився в Литві, виріс у Литві, все моє життя пов’язане тільки з Литвою, моя робота – виключно для Литви», –  сказав Гавриловас радіо LRT.

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Вшанування 9 травня

Однак радіо LRT також виявило пост, яким Гавриловас поділився на Facebook кілька років тому «з вшанування 9 травня на кладовищі Антакалніс у Вільнюсі, підтримуючи заклики припинити блокаду Островецької атомної електростанції [в Білорусі] і не збільшувати фінансування армії».

На це Гавриловас сказав радіо LRT, що 9 травня – День перемоги у Другій світовій війні, який традиційно відзначався в Радянському Союзі, був важливим днем для його сім’ї, але останній пост на цю тему був зроблений у 2020 році, а відтоді «у світі відбулося багато подій, які змінили цю ситуацію».

Він додав, що відтепер відзначатиме закінчення Другої світової війни 8 травня разом з усією Європою, «з поваги до думки всіх жителів Литви».

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