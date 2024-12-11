Міністерство оборони України кодифікувало український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО. Його дрони-камікадзе стійкі до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомило міністерство оборони України з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

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Нові українські дрони-камікадзе вже випробували у бою - що відомо

Безпілотні авіаційні комплекси ТОККО мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження.

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Компоненти безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах.

Комплекс складається із наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників.

Перші дрони-камікадзе ТОККО вже випробували у реальному бою, вони успішно вразили російську техніку.

Екскаватор-навантажувач JCB HMEE допустили до використання у ЗСУ

Раніше міністерство оборони України офіційно прийняло на озброєння Збройних Сил швидкісні броньовані екскаватори-навантажувачі JCB HMEE.

Міністерство оборони впровадило інноваційну систему тренувань UNITS, розроблену українськими фахівцями.

Міноборони раніше кодифікувало універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51мм НАТО.

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16 жовтня Міністерство оборони України кодифікувало мультифункціональний дрон вітчизняного виробництва "Чаклун".