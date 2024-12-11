Міністерство оборони України кодифікувало український безпілотний авіаційний комплекс ТОККО. Його дрони-камікадзе стійкі до впливу засобів радіоелектронної боротьби.
Про це повідомило міністерство оборони України з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
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Нові українські дрони-камікадзе вже випробували у бою - що відомо
Безпілотні авіаційні комплекси ТОККО мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження.
Компоненти безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах.
Комплекс складається із наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників.
Перші дрони-камікадзе ТОККО вже випробували у реальному бою, вони успішно вразили російську техніку.
Екскаватор-навантажувач JCB HMEE допустили до використання у ЗСУ
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Міністерство оборони впровадило інноваційну систему тренувань UNITS, розроблену українськими фахівцями.
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