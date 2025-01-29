Згідно з опитуванням Verian і гренландської газети Sermitsiaq, переважна більшість жителів Гренландії (близько 85%) проти виходу острова зі складу Данського королівства та приєднання до США, повідомляє Avisen.dk.

Гренландія проти США: 85% проти приєднання

Лише 6% жителів Гренландії підтримують ідею приєднання до США, тоді як 10% ще не визначилися зі своєю позицією щодо цього питання.

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Менше 50% опитаних бачать в інтересі Дональда Трампа до Гренландії можливість, інша половина вважає це загрозою.

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Дослідження ґрунтувалося на інтернет-інтерв’ю з 497 громадянами Гренландії віком від 18 років, що забезпечує репрезентативність вибірки.

Опитування проводилося протягом 22-26 січня, а статистична похибка становить 3,1 процентного пункту.

Трамп укотре заявив, що хоче встановити контроль над Гренландією

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

Більше по темі Хорватія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні Україна та Хорватія домовилися про створення спільної робочої групи для відстеження протиправної діяльності тіньового флоту РФ.

7 січня Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

“Гренландія прекрасна!!!”, – прокоментував син Трампа.

На тлі візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.

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11 січня Данія надіслала команді обраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові.

28 січня прем’єрка Данії звернулася до союзників з ЄС по допомогу в боротьбі з претензіями президента США Дональда Трампа на Гренландію