Згідно з опитуванням Verian і гренландської газети Sermitsiaq, переважна більшість жителів Гренландії (близько 85%) проти виходу острова зі складу Данського королівства та приєднання до США, повідомляє Avisen.dk.

Гренландія проти США: 85% проти приєднання

Лише 6% жителів Гренландії підтримують ідею приєднання до США, тоді як 10% ще не визначилися зі своєю позицією щодо цього питання.

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Менше 50% опитаних бачать в інтересі Дональда Трампа до Гренландії можливість, інша половина вважає це загрозою.

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Дослідження ґрунтувалося на інтернет-інтерв’ю з 497 громадянами Гренландії віком від 18 років, що забезпечує репрезентативність вибірки.  

Опитування проводилося протягом 22-26 січня,  а статистична похибка становить 3,1 процентного пункту.

Трамп укотре заявив, що хоче встановити контроль над Гренландією

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

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Україна та Хорватія домовилися про створення спільної робочої групи для відстеження протиправної діяльності тіньового флоту РФ.

7 січня Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

“Гренландія прекрасна!!!”, – прокоментував син Трампа.

На тлі візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.

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11 січня Данія надіслала команді обраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові.

28 січня прем’єрка Данії звернулася до союзників з ЄС по допомогу в боротьбі з претензіями президента США Дональда Трампа на Гренландію

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