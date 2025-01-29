У Львівському обласному перинатальному центрі виписали перших в Україні двійнят, народжених в рамках державної програми допоміжних репродуктивних технологій.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Чудо у Львові: народилися перші двійнята завдяки ЕКО за держпрограмою

Подружжя Ігор та Ірина стали одними з перших учасників державної програми допоміжних репродуктивних технологій, завдяки якій у них народилися довгоочікувані двійнята.

З березня 2024 року 250 пар у Львівській області скористалися державною програмою допоміжних репродуктивних технологій.

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Минулого року у перинатальному центрі народилося понад 4900 дітей, що майже на 6% більше, ніж у 2023 році.

Львівський обласний перинатальний центр став першим комунальним закладом в Україні з власним відділенням допоміжних репродуктивних технологій

Центр працює вже два роки завдяки обладнанню, закупленому за кошти обласного бюджету та власні кошти центру, наголосив Козицький.

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