Українські лікарі провели унікальну операцію на серці новонародженого з важкими вадами. Вперше в світі хірурги Центру кардіології та кардіохірургії МОЗ прооперували дитину одразу після кесаревого розтину, створивши в операційній спеціальні умови, що імітують середовище материнської утроби.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу директор державної установи «Науково-практичний медичний центр кардіології та кардіохірургії МОЗ» професор Ілля Ємець.

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Перша у світі операція на серці дитини відразу після народження

«Це – перша в історії світової кардіохірургії операція, коли ми разом з акушерами-гінекологами на чолі з професором Дмитром Говсєєвим провели операцію новонародженого відразу після кесарева розтину, створивши в кардіоопераційній температурний комфорт, як в утробі матері, так би мовити, «штучну матку». Ми одночасно поєднали дві операційні: одну – де відбувалося народження дитини, а в другій ми відразу виправляли ваду серця дитини, несумісну з життям», - розповів Ємець.

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Час від кесаревого розтину до операції на серці новонародженого скоротився до хвилин, що запобігає багатьом ризикам, а також не потребує додаткових операцій і процедур.

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«У протоколі ми завжди пишемо вік пацієнта, який має операцію. Вік цього хлопчика – буквально хвилини від моменту роз’єднання пуповини до моменту підключення до штучного апарату «серце-легені». І це ми зробили вперше у світі», - зазначив він.

Породілля спеціально приїхала народжувати до українського кардіоцентру із Молдови, оскільки в період вагітності у її дитини було діагностовано один із видів серйозної вродженої патології серця - транспозиція магістральних судин, що означає неправильне положення головних судин, які відходять від серця, тобто аорти і стовбура легеневої артерії, відносно один одного і щодо камер серця, від яких вони відходять. Операція пройшла 19 листопада – в тисячний день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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«Мені дуже приємно говорити, що українська кардіохірургія навіть зараз, під час війни, допомагає там, де немає війни. Іноземці довіряють нашому закладу своїх дітей. Наша медицина має славні імена: Амосов, Стражеско, Пирогов - і ми зараз продовжуємо все те, що віками було в Україні. Для мене це дуже особливий день, незважаючи на те, що я вже понад 40 років у кардіохірургії вроджених вад», - уточнив Ємець.

Минулі операції дітям з тяжкими вадами серця - подробиці

Директор Київського перинатального центру професор Дмитро Говсєєв в коментарі Укрінформу додав, що вже багато років тому вони з Ємцем розпочали історію співпраці – оперували жінок, у дітей яких встановлені тяжкі вроджені вади серця.

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«Ми говорили про години, а сьогодні ми можемо говорити про хвилини, тому що шлях між двома операційними достатньо короткий – кілька кроків. Дитина внутрішньоутробно перебуває в температурному режимі 37 градусів, а з’являється на світ в абсолютно інші умови. Тому сама операційна, де проводилася кардіооперація, за температурою максимально наближена до температури матки. Такого ще не робилося у світі, це справді історична подія», - поділився Говсєєв.

Професор Ємець наголосив на ще одному важливому моменті унікальної операції - це створення «єдиного медичного простору», незважаючи на особливості підпорядкування, оскільки Київський міський перинатальний центр підпорядкований місту, а Центр кардіохірургії - Міністерству охорони здоров’я.

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« Ця співпраця у поєднанні фахівців різних галузей медицини насправді є маленьким промінчиком, який розпочне великий шлях. Те, що ми сьогодні зробили, – дасть і нам, і нашим нащадкам правильний шлях. Ми подолали перешкоди і показали, що можемо працювати разом», - сказав Говсєєв.