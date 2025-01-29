На засіданні комітету Європейського парламенту з питань безпеки і оборони, присвяченому гібридній війні, яке відбулося 28 січня, заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій Джеймс Аппатурай представив висновки НАТО щодо гібридної війни Росії проти Заходу.

Згідно з цими висновками, змова Росії у липні 2024 року з метою вбивства генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Папперґера була однією з кількох, спрямованих проти європейських лідерів оборонної промисловості. Як зазначає Politico, це було перше «офіційне» підтвердження того, що американські та німецькі спецслужби розкрили змову, про яку на той час широко повідомляли ЗМІ.

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Rheinmetall – провідна німецька компанія-виробник зброї – активно співпрацює з українськими збройними силами та оборонною промисловістю. Вона не лише була ключовим постачальником військової техніки Україні, а й створила в ній підприємства з ремонту та виробництва техніки та озброєнь, про що раніше повідомляв Kyiv Post.

Колишній міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін (ліворуч), генеральний директор Rheinmetall Армін папперґер (у центрі), заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков (праворуч) відкривають підприємство з виробництва БМП Lynx в Україні. Жовтень 2024 р. Фото: Telegram.

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За словами Аппатурая, Росія вербує через Інтернет кримінальні елементи, несвідому молодь і мігрантів для здійснення диверсій і дестабілізаційної діяльності. Гібридна війна Москви проти Заходу – часто груба за своєю концепцією і виконанням – наразі спрямована на підрив європейської підтримки України, але пов’язана не лише з війною в Україні.

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Чиновник наголосив на тому, що ця гібридна війна почалася задовго до вторгнення в лютому 2022 року і, ймовірно, продовжиться після будь-якого мирного врегулювання. Він назвав її невід’ємною частиною стратегічного підходу Кремля, який поєднує ці дії з ширшим політичним втручанням і руйнуванням інфраструктури.

У своєму виступі на засіданні Аппатурай сказав, що зростає кількість диверсій проти країн НАТО, в тому числі підпалів, сходжень поїздів з рейок, нападів на власність політиків і замахів на життя ключових фігур в оборонному секторі.

Він наголосив на необхідності єдиної відповіді на агресію Москви і, посилаючись на промову Генерального секретаря НАТО Марка Рютте від 12 грудня, закликав Європу прийняти «мислення воєнного часу».