У ніч на 29 січня безпілотникиСлужби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» у Тверській області Росії, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.

Українські дрони уразили НПС «Андреаполь» у Тверській області - подробиці

НПС «Андреаполь» є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Атака дронів спричинила пошкодження фільтраційного насосного майданчика та цистерн з присадками на станції. Внаслідок цього стався розлив нафтопродуктів та пожежа.

Advertisement

Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.

Крім нафтоперекачувальної станції, ціллю атаки дронів СБУ та ССО став 23-й ракетний арсенал міноборони РФ у Тверській області.

Ураження зазнали безпосередньо склад з боєприпасами та три будівлі військової частини.

ЄС готується відключити від SWIFT ще 15 російських банків
Більше по темі

ЄС готується відключити від SWIFT ще 15 російських банків

Новий пакет містить обмеження для понад 70 суден, що транспортують нафту РФ, а також поетапну заборону на імпорт алюмінію.

За словами місцевих жителів, чутно було понад 20 вибухів, а в місцевих чатах писали про евакуацію населення.

«СБУ спільно із Силами оборони продовжує відпрацювання по військовим та логістичним об’єктам на території ворога, зменшуючи його спроможності вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їхнє застосування триватиме й надалі», - зазначило джерело в СБУ.

Advertisement

Дрони ГУР атакували нафтобазу в російському Кстово − що відомо

Згідно із даними джерел Kyiv Post, сьогодні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували нафтобазу компанії “Лукойл” у місті Кстово Нижньогородської області Росії.

Внаслідок атаки нафтобаза, яка забезпечує діяльність російських військ, зазнала значних ушкоджень.

Місцеві жителі повідомляли про щонайменше три вибухи на підприємстві. 

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
title.MoreOn СБУ
В Україні сьогодні відзначають День пам’яті Героїв Крут Зеленський
В Україні сьогодні відзначають День пам’яті Героїв Крут
Київ Пост
7г тому
В Україні сьогодні відзначають День Служби зовнішньої розвідки СБУ
В Україні сьогодні відзначають День Служби зовнішньої розвідки
Київ Пост
січ. 24
Дрони СБУ та ССО атакували нафтопереробний завод та ТЕЦ у Рязані Росія
Дрони СБУ та ССО атакували нафтопереробний завод та ТЕЦ у Рязані
Катерина Захарченко
січ. 24
Суд обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ, якого підозрюють у корупції СБУ
Суд обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ, якого підозрюють у корупції
Київ Пост
січ. 22
Читати далі
Литва визнала 700 білорусів і росіян небезпечними Росія
Литва визнала 700 білорусів і росіян небезпечними
Київ Пост
3г тому
Росія планує вбивства керівників промислових компаній ЄС - про що попереджає НАТО Росія
Росія планує вбивства керівників промислових компаній ЄС - про що попереджає НАТО
Київ Пост
4г тому
ЄС готується відключити від SWIFT ще 15 російських банків Росія
ЄС готується відключити від SWIFT ще 15 російських банків
Київ Пост
6г тому
Молдова та Придністров’я підписали угоду про газову позику Росія
Молдова та Придністров’я підписали угоду про газову позику
Київ Пост
6г тому
Спонсорований контент
" Попередній Українська асоціація “Просвіта” в Колумбії стала частиною мережі СКУ