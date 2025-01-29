У ніч на 29 січня безпілотникиСлужби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» у Тверській області Росії, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.

Українські дрони уразили НПС «Андреаполь» у Тверській області - подробиці

НПС «Андреаполь» є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

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Атака дронів спричинила пошкодження фільтраційного насосного майданчика та цистерн з присадками на станції. Внаслідок цього стався розлив нафтопродуктів та пожежа.

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Росіянам навіть довелося зупиняти магістральний трубопровід, яким нафта постачається до терміналу «Усть-Луга» в Ленінградській області.

Крім нафтоперекачувальної станції, ціллю атаки дронів СБУ та ССО став 23-й ракетний арсенал міноборони РФ у Тверській області.

Ураження зазнали безпосередньо склад з боєприпасами та три будівлі військової частини.

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За словами місцевих жителів, чутно було понад 20 вибухів, а в місцевих чатах писали про евакуацію населення.

«СБУ спільно із Силами оборони продовжує відпрацювання по військовим та логістичним об’єктам на території ворога, зменшуючи його спроможності вести війну проти України. Дронові санкції демонструють свою ефективність. Їхнє застосування триватиме й надалі», - зазначило джерело в СБУ.

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Дрони ГУР атакували нафтобазу в російському Кстово − що відомо

Згідно із даними джерел Kyiv Post, сьогодні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували нафтобазу компанії “Лукойл” у місті Кстово Нижньогородської області Росії.

Внаслідок атаки нафтобаза, яка забезпечує діяльність російських військ, зазнала значних ушкоджень.

Місцеві жителі повідомляли про щонайменше три вибухи на підприємстві.