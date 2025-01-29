Світовий Конґрес Українців долучив до своєї мережі Українську асоціацію в Колумбії “Просвіта” на правах організації-прихильниці. Рішення ухвалив Комітет з членства в СКУ 4 січня. 

Українська асоціація в Колумбії “Просвіта” – це соціокультурна організація, створена у 2023 році для збереження української ідентичності та культури за кордоном. Її мета — налагодження зв’язків між українцями та громадянами Колумбії, підтримка культурних, освітніх та благодійних ініціатив, а також розвиток дружніх відносин між двома країнами. 

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Окрім цього, організація провадить боротьбу з російською пропагандою в Латинській Америці та інформує про реалії життя українців під час повномасштабного вторгнення іспанською мовою. 

Основні напрями діяльності асоціації передбачають організацію свят, форумів, виставок, покази фільмів та культурні обміни; мовні курси й лекції; допомогу переселенцям і співпрацю з міжнародними організаціями; а також донесення правдивої інформації про війну в Україні та боротьбу з дезінформацією. 

Укрзалізниця підвищить вартість квитків до Польщі та Угорщини
Більше по темі

Укрзалізниця підвищить вартість квитків до Польщі та Угорщини

Водночас ціна на квитки до Австрії та Молдови не зміниться.

Асоціація докладає значних зусиль для збереження української мови й традицій серед україно-колумбійських сімей та колумбійців, а також підтримує спільні проєкти та культурний обмін для зміцнення зв’язків між Україною та Колумбією. 

Advertisement

Організація також проводить протести біля російського посольства, мирні маніфестації з метою привернення уваги до війни в Україні, інформування колумбійської аудиторії про війну в Україні іспанською мовою, а також для популяризації української культури через виставки, кінопокази та лекції. 

Дізнатися більше про Українську асоціацію в Колумбії “Просвіта” можна за посиланням

Нагадаємо, у вересні СКУ розширив мережу: долучилися вісім організацій з Японії, Туреччини, Азербайджану, Мальти, Чорногорії, Німеччини й Північної Македонії.

Advertisement
Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
title.MoreOn Українці за кордоном
США призупинили програму Uniting for Ukraine для українських біженців США
США призупинили програму Uniting for Ukraine для українських біженців
Київ Пост
1д тому
“Порожні стільці”: українська діаспора в Іспанії провела акцію пам’яті Європа
“Порожні стільці”: українська діаспора в Іспанії провела акцію пам’яті
Київ Пост
2д тому
Українська діаспора в Португалії попередила НАТО про небезпеку російської пропаганди НАТО
Українська діаспора в Португалії попередила НАТО про небезпеку російської пропаганди
Світовий Конґрес Українців
2д тому
СКУ відзначає річницю визволення концтабору Аушвіц та вшановує пам’ять жертв Голокосту Українці за кордоном
СКУ відзначає річницю визволення концтабору Аушвіц та вшановує пам’ять жертв Голокосту
Світовий Конґрес Українців
2д тому
Читати далі
Українці Естонії організували виставку про поневолені народи Росії Європа
Українці Естонії організували виставку про поневолені народи Росії
Світовий Конґрес Українців
1д тому
Українці в Італії мітингують проти концерту путініста Луганського Росія
Українці в Італії мітингують проти концерту путініста Луганського
Світовий Конґрес Українців
1д тому
Укрзалізниця підвищить вартість квитків до Польщі та Угорщини Європа
Укрзалізниця підвищить вартість квитків до Польщі та Угорщини
Київ Пост
1д тому
Допомога для українських дітей у Польщі на 2025 рік: як проходить процес інтеграції у польських школах? Українці за кордоном
Допомога для українських дітей у Польщі на 2025 рік: як проходить процес інтеграції у польських школах?
Вікторія Рокицька
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Відновити за лічені дні: репортаж зі станції метро, яка пережила 4 масованих ракетних обстріли
Далі » Дрони СБУ та ССО атакували НПС «Андреаполь» та ракетний арсенал у РФ