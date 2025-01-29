Світовий Конґрес Українців долучив до своєї мережі Українську асоціацію в Колумбії “Просвіта” на правах організації-прихильниці. Рішення ухвалив Комітет з членства в СКУ 4 січня.

Українська асоціація в Колумбії “Просвіта” – це соціокультурна організація, створена у 2023 році для збереження української ідентичності та культури за кордоном. Її мета — налагодження зв’язків між українцями та громадянами Колумбії, підтримка культурних, освітніх та благодійних ініціатив, а також розвиток дружніх відносин між двома країнами.

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Окрім цього, організація провадить боротьбу з російською пропагандою в Латинській Америці та інформує про реалії життя українців під час повномасштабного вторгнення іспанською мовою.

Основні напрями діяльності асоціації передбачають організацію свят, форумів, виставок, покази фільмів та культурні обміни; мовні курси й лекції; допомогу переселенцям і співпрацю з міжнародними організаціями; а також донесення правдивої інформації про війну в Україні та боротьбу з дезінформацією.

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Асоціація докладає значних зусиль для збереження української мови й традицій серед україно-колумбійських сімей та колумбійців, а також підтримує спільні проєкти та культурний обмін для зміцнення зв’язків між Україною та Колумбією.

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Організація також проводить протести біля російського посольства, мирні маніфестації з метою привернення уваги до війни в Україні, інформування колумбійської аудиторії про війну в Україні іспанською мовою, а також для популяризації української культури через виставки, кінопокази та лекції.

Дізнатися більше про Українську асоціацію в Колумбії “Просвіта” можна за посиланням.

Нагадаємо, у вересні СКУ розширив мережу: долучилися вісім організацій з Японії, Туреччини, Азербайджану, Мальти, Чорногорії, Німеччини й Північної Македонії.