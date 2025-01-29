У ніч на 29 січня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували нафтобазу компанії “Лукойл” у місті Кстово Нижньогородської області Росії, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українськівй розвідці.

Дрони ГУР атакували нафтобазу в російському Кстово − подробиці

За даними джерел у ГУР, атака відбулася близько опівночі за місцевим часом. Всі чотири безпілотники, запущені по об’єкту, досягли цілей.

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Внаслідок атаки нафтобаза, яка забезпечує діяльність російських військ, зазнала значних ушкоджень.

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Місцеві жителі повідомляли про щонайменше три вибухи на підприємстві.

Раніше про атаку повідомляв російський новинний Телеграм-канал ASTRA.За його даними, очевидці чули звук безпілотника незадовго до вибухів та початку пожежі.

Офіційних повідомлень від місцевої влади поки що не було.

У соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно пожежу на нафтобазі.

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Як зазначає ASTRA, у Кстово розташований завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” − одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Навесні 2024 року його атакували безпілотники.