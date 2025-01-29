У ніч на 29 січня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували нафтобазу компанії “Лукойл” у місті Кстово Нижньогородської області Росії, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українськівй розвідці.

Дрони ГУР атакували нафтобазу в російському Кстово − подробиці

За даними джерел у ГУР, атака відбулася близько опівночі за місцевим часом. Всі чотири безпілотники, запущені по об’єкту, досягли цілей.

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Внаслідок атаки нафтобаза, яка забезпечує діяльність російських військ, зазнала значних ушкоджень.

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Місцеві жителі повідомляли про щонайменше три вибухи на підприємстві. 

Раніше про атаку повідомляв російський новинний Телеграм-канал ASTRA.За його даними, очевидці чули звук безпілотника незадовго до вибухів та початку пожежі.

Офіційних повідомлень від місцевої влади поки що не було.

У соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно пожежу на нафтобазі.

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Адміністрація верзла дурниці, що ціни на нафту допоможуть досягнути миру, про Другу світову війну, кількість танків РФ. Сам Трамп знову брехав, як США «платять забагато» за Україну, а Європа - ні.

Як зазначає ASTRA, у Кстово розташований завод “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” − одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Навесні 2024 року його атакували безпілотники.

Масований наліт дронів на Росію − докладно

Міністерство оборони РФ заявило про збиття 104 безпілотників над територією країни. За даними відомства, дрони були знищені в 11 регіонах, включаючи Москву та Крим.

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47 дронів нібито збили над територією Курської області, 27 − над Брянською, 11 − над Смоленською, 7 − над Тверською, 4 − над Бєлгородською, 3 − над Нижегородською, 3 − над Калузькою, один − над Ростовськоюі та один − над Ленінградською.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про атаку 26 безпілотників, серед яких нібито були й реактивні.

Водночас губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив про спробу атаки безпілотника на  місцеву АЕС.

А губернатор Тверської області Ігор Руденя заявив про збиття 14 безпілотників.

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Через загрозу атаки дронів запровадили обмеження на роботу аеропортів у Казані, Нижньокамську, Санкт-Петербурзі та інших містах.

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по Рязанському НПЗ

Українські військові повторно уразили об’єкти “Рязанської нафтопереробної компанії”. 

Зробили це воїни Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного розвідувального управління. Внаслідок атаки на заводі у Рязані зафіксовані вибухи. Виникла пожежа. 

Це був другий удар по Рязанському НПЗ за останні дві доби.

24 січня Служба безпеки та Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували Рязанську нафтопереробну компанію. 

Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

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