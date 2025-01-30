За 29 січня зафіксували 152 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що сказав Генштаб?

На Харківському напрямку російські війська один раз намагались просунутись в напрямку Козачої Лопані.

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10 разів ворог марно атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. Українські воїни відбили 26 ворожих атак.

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На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив 6 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій в районі Верхньокам’янського, два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили 10 спроб загарбників просунутись вперед в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

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На Торецькому напрямку РФ 15 разів намагалась просунутись вперед в районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку впродовж доби агресор 67 разів атакував позиції ЗСУ в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Два боєзіткнення тривають досі. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Білицьке, Покровськ та Одрадне.

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На Новопавлівському напрямку загарбники 6 разів атакували позиції українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате.

На Курському напрямку ЗСУ відбили 7 атак, один бій продовжується, Крім того, авіація ворога завдала по власній території 19 авіаударів, скинувши при цьому 35 КАБ.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 30 січня 2024 року становлять близько 835 тис. 940 осіб, зокрема 1270 осіб − за минулу добу.

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Сили оборони знищили таку російську техніку:

9890 (+4) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20614 (+17), артилерійських систем – 22412 (+17), РСЗВ – 1264

засобів ППО ‒ 1050, літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23510 (+54)

крилатих ракет ‒ 3054, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 35451 (+85), спеціальної техніки ‒ 3725 (+4).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Україна передасть НАТО свій бойовий досвід − подробиці

Заступник міністра оборони України Сергій Мельник заявив про готовність України ділитися своїм бойовим досвідом з НАТО, повідомило Міністерство оборони України.

Заява прозвучала під час засідання Комітету національних сил резерву НАТО (NCR) та Об’єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО (CIOR), у якому взяла участь українська делегація.

Мельник наголосив, що партнери допомагають Україні зміцнювати систему оборони та адаптувати її до стандартів НАТО.

Українська делегація також поділилася досвідом організації оборони, комплектування та підготовки резервних сил в умовах повномасштабної війни.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив зусилля України в цьому напрямку.

Сторони обговорили поглиблення співпраці між Україною та НАТО у сфері резервних сил.

Атака дронів на Україну: вибухи в Сумах

Ввечері 29 січня Росія здійснила чергову атаку на Україну за допомогою дронів-камікадзе “Shahed”. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

У Києві та області працювала протиповітряна оборона. Зафіксували рух дронів у напрямку Білої Церкви та Броварського району.

У Сумах один із дронів влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки сталася пожежа та руйнування. За даними ДСНС, постраждали дев’ять осіб, серед яких дитина.

Також повідомлялося про рух дронів над Хмельниччиною, Тернопільщиною, Чернігівщиною та Вінниччиною.

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Повітряну тривогу в Києві було скасовано о 04:12, а в інших регіонах − о 06:43.