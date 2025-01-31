У ніч проти п’ятниці, 31 січня, Волгоградська область Росії зазнала атаки безпілотників. Внаслідок падіння уламків одного з дронів на території нафтопереробного заводу (НПЗ) виникла пожежа.
Про це повідомили очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, а також російські новинні Телеграм-канали SHOT і ASTRA.
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Вибухи у Волгограді: дрони вдарили по НПЗ
За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, пожежу було “оперативно ліквідовано”. Один працівник заводу отримав поранення та був госпіталізований.
Телеграм-канал SHOT повідомляє, що жителі Красноармійського району чули вибухи та звуки стрілянини в районі НПЗ.
За даними керівника ЦПД Андрія Коваленка, цей НПЗ є одним із найбільших у Росії. За рік він переробляє близько 14 млн тонн нафти, що робить його шостим за величиною в РФ.
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На заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне.
За словами очевидців, близько 3-ї години ночі було чутно проліт безпілотників, після чого пролунали вибухи.
Телеграм-канал ASTRA зазначив, що за словами губернатора Ростовської області, сили російської ППО нібито “знищили 25 БПЛА” в різних районах регіону.
Внаслідок падіння уламків одного з безпілотників на опору ЛЕП у Красносулинському районі стався обрив електропроводів. На місці працюють аварійні бригади.
За попередніми даними, постраждалих немає. Інформація про наслідки атаки в інших містах і районах уточнюється.
Міністерство оборони Росії повідомило про атаку 49 українських безпілотників на територію семи регіонів країни в ніч на 31 січня. Російьске відомство заявило, що нібито збило всі дрони.
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У ніч проти четверга, 30 січня, Брянська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ціллю атаки стала розподільча станція нафтопроводу “Дружба” поблизу міста Новозибків.
Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи в небі та знищення кількох повітряних цілей. Після цього в одному з районів спалахнула пожежа. Полум’я було видно з навколишніх сіл.
У ніч на 29 січня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь” у Тверській області Росії.