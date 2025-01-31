Словацька поліція готується депортувати громадянина України, якого підозрюють у “загрозі державного перевороту”, пише словацьке видання Dennik N.

Словаччина депортує українця: що сталося?

За словами голови поліції Яни Машкарової, висилка має відбутися “якнайшвидше”. Наразі затриманий перебуває в офісі Прикордонної поліції у справах іноземців.

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Як пише видання, словацька спецслужба SIS мала оприлюднити звіт щодо ймовірного “перевороту”, але документ визнали секретним.

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Міністерство закордонних справ України, за даними Інтерфакс-Україна, повідомило, що українські дипломати встановили зв’язок із затриманим та його рідними і надають необхідну допомогу.

“Наполягаємо на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України. Посольство України в Словацькій Республіці вже звернулося до компетентних органів Словаччини для з’ясування підстав затримання”, − зазначило українське відомство.

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Словаччина викликала посла України через критику Фіцо

Раніше міністерство закордонних справ Словаччини викликало посла України Мирослава Кастрана. Протест висловили через критику з боку Києва на адресу прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо.

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Президент України Володимир Зеленський заявляв, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обирає Москву замість США й інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах.

Український лідер своє чергою вже відповідав прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на пропозицію про зустріч. 13 січня прем’єр запропонував Президенту України зустрітися для вирішення питань, пов’язаних із транзитом газу.

Фіцо заявляв, що припинення транзиту російського газу через Україну завдає його країні збитків на понад 500 млн євро на рік.