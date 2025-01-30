У ніч проти четверга, 30 січня, Брянська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ціллю атаки могла бути розподільча станція нафтопроводу “Дружба” поблизу міста Новозибків.

Про це повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

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Атака дронів на нафтопровід “Дружба” в Росії − подробиці

Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи в небі та знищення кількох повітряних цілей. Після цього в одному з районів спалахнула пожежа. Полум’я було видно з навколишніх сіл.

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Нафтоперекачувальна станція “Новозибків” є частиною магістрального нафтопроводу “Дружба”, який забезпечує транспортування нафти з Росії до країн Європи. Ділянка у Брянській області − останній пункт перекачування перед кордоном з Україною.

Офіційної інформації про атаку поки що немає.

Міноборони РФ заявило про те, що російська ППО за ніч нібито перехопила і знищила 5 українських безпілотників: 3 − над Бєлгородською областю і 2 − над Брянською.

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Дрони СБУ та ССО атакували НПС “Андреаполь” та ракетний арсенал у РФ

У ніч на 29 січня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь” у Тверській області Росії.

НПС “Андреаполь” є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

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Згідно із даними джерел Kyiv Post, сьогодні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували нафтобазу компанії “Лукойл” у місті Кстово Нижньогородської області Росії.  “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” − одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Навесні 2024 року його атакували безпілотники.

Раніше українські військові повторно уразили об’єкти “Рязанської нафтопереробної компанії”. 

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