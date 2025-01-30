У ніч проти четверга, 30 січня, Брянська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ціллю атаки могла бути розподільча станція нафтопроводу “Дружба” поблизу міста Новозибків.

Про це повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.

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Атака дронів на нафтопровід “Дружба” в Росії − подробиці

Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи в небі та знищення кількох повітряних цілей. Після цього в одному з районів спалахнула пожежа. Полум’я було видно з навколишніх сіл.

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Нафтоперекачувальна станція “Новозибків” є частиною магістрального нафтопроводу “Дружба”, який забезпечує транспортування нафти з Росії до країн Європи. Ділянка у Брянській області − останній пункт перекачування перед кордоном з Україною.

Офіційної інформації про атаку поки що немає.