У ніч проти четверга, 30 січня, Брянська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ціллю атаки могла бути розподільча станція нафтопроводу “Дружба” поблизу міста Новозибків.
Про це повідомив російський новинний Телеграм-канал ASTRA.
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Атака дронів на нафтопровід “Дружба” в Росії − подробиці
Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи в небі та знищення кількох повітряних цілей. Після цього в одному з районів спалахнула пожежа. Полум’я було видно з навколишніх сіл.
Нафтоперекачувальна станція “Новозибків” є частиною магістрального нафтопроводу “Дружба”, який забезпечує транспортування нафти з Росії до країн Європи. Ділянка у Брянській області − останній пункт перекачування перед кордоном з Україною.
Офіційної інформації про атаку поки що немає.
Міноборони РФ заявило про те, що російська ППО за ніч нібито перехопила і знищила 5 українських безпілотників: 3 − над Бєлгородською областю і 2 − над Брянською.
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Дрони СБУ та ССО атакували НПС “Андреаполь” та ракетний арсенал у РФ
У ніч на 29 січня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь” у Тверській області Росії.
НПС “Андреаполь” є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.
Згідно із даними джерел Kyiv Post, сьогодні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували нафтобазу компанії “Лукойл” у місті Кстово Нижньогородської області Росії. “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез” − одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Навесні 2024 року його атакували безпілотники.
Раніше українські військові повторно уразили об’єкти “Рязанської нафтопереробної компанії”.