Літак з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який летів на зустріч із Єврокомісією, розвернувся через технічну проблему, пише STVR.

Фіцо не зміг дістатися на зустріч із Єврокомісією − подробиці

30 січня нв Бельгії обмежили повітряні польоти через технічний збій в авіадиспетчерській службі. Представник аеропорту Брюсселя повідомив, що повітряний простір над столицею ЄС був закритий приблизно на годину в четвер вдень через невизначену технічну проблему з диспетчером повітряного руху Skeyes.

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Фіцо мав провести переговори з представниками Єврокомісії щодо рішення України про припинення транзиту газу до Словаччини й зустрітися з Урсулою фон дер Ляєн. Зустріч перенесли на 3 лютого.

Тоді словацький прем’єр візьме участь у неформальному саміті Європейської ради та спробує поговорити з фон дер Ляєн і Йоргенсеном про газову угоду.

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Заяви Фіцо про Україну − що потрібно знати

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обирає Москву замість США й інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах.

Віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар у коментарі російським пропагандистським медіа повідомив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва 17 січня.

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Український президент своє чергою вже відповідав прем’єр-міністру Словаччини на пропозицію про зустріч. 13 січня прем’єр запропонував Зеленському зустрітися для вирішення питань, пов’язаних із транзитом газу.