У четвер Талсі Ґеббард, кандидатуру якої на посаду директора Національної розвідки подав президент Дональд Трамп, побувала «на килимі» в Сенаті, де їй, зокрема, ставили запитання про її минулі зв’язки з сирійським, лівійським і російським диктаторами.

Ґеббард, нині підполковник запасу армії США, була членкинею Палати представників від Демократичної партії з 2013 по 2021 рік, з 2013 по 2016 рік була заступницею голови Національного комітету Демократичної партії.

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У 2022 році вона перейшла до табору республіканців.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп аплодує, йдучи зі сцени після промови разом із колишньою членкинею Палати представників Талсі Ґеббард під час передвиборчого заходу в м. Ла Кросс (штат Вісконсін) 29 серпня 2024 року. 13 листопада 2024 року обраний президент Дональд Трамп оголосив про свій намір подати кандидатуру Талсі Ґеббард на посаду директора Національної розвідки. (Фото: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

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Він прийматиме рішення з урахуванням того, чи є справедливою ціна нафти країн-партнерів для США.

Працюючи в Конгресі, Ґеббард часто критикувала зовнішню політику президента-демократа Барака Обами.

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Вона критикувала його адміністрацію за недостатньо жорстку політику щодо ісламських бойовиків по всьому світу, але у 2017 році зустрічалася з тодішнім сирійським диктатором Башаром Асадом.

Наприклад, у 2019 році в інтерв’ю MSNBC Ґеббард заявила, що «Асад не є ворогом Сполучених Штатів, тому що Сирія не становить прямої загрози для США».

Втім, пізніше вона сказала CNN: «У світі є жорстокі диктатори. Сирійський Асад – один із них».

У четвер Ґеббард заявила у своєму вступному слові перед комісією Сенату з затвердження кандидатури: «Що дійсно турбує моїх політичних опонентів, так це те, що я відмовляюся бути їхньою маріонеткою...

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У мене немає любові ні до Асада, ні до [покійного лівійського лідера Муаммара] Каддафі, ні до будь-якого іншого диктатора.

Я просто ненавиджу Аль-Каїду. Ненавиджу, що у нас є лідери, які зводять ісламістських екстремістів у ранг так званих повстанців».

Колишну демократку, яка стала прихильницею Трампа, дуже критикують за те, що вона повторює тези Кремля про війну в Україні.

Сенатори – як демократи, так і республіканці – дивляться на неї з підозрою через те, що вона підтримувала інформатора Агентства національної безпеки Едварда Сноудена, який поставив під загрозу національну безпеку США своїми “зливами” надсекретної інформації, а зараз є натуралізованим громадянином Росії.

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«Ви послідовно вихваляли дії Едварда Сноудена – людини, яка, на мою думку, поставила під загрозу безпеку нашої нації, а потім... втекла до Росії»,  – сказав під час слухань сенатор Марк Уорнер (демократ від штату Вірджинія). Він запитав Ґеббард, чи вона досі вважає Сноудена «хоробрим».

Вона відповіла, що Сноуден «порушив закон», але вона не «погоджується і не підтримує всю ту інформацію та розвідувальні дані, які він оприлюднив, а також те, як він це зробив».

Сенатор Марк Келлі (демократ від штату Арізона, колишній астронавт,  капітан ВМС) сказав CNN: «Вона відмовилася визнати, що [Сноуден] був зрадником нашої нації. Це викликає занепокоєння у мене, і це повинно викликати занепокоєння у моїх колег».

За його словами, також викликає занепокоєння той факт, що Ґеббард відмовилася навіть визнати, що Росія винна у вторгненні в Україну.

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Втім, лише одна незгодна сенаторка-республіканка заявила, що спробує не допустити винесення кандидатури Ґеббард на фінальне голосування.

Трамп може дозволити собі недорахуватися лише трьох голосів сенаторів-республіканців під час фінального голосування за призначення Ґеббард директором Національної розвідки – відомства, яке, зокрема, здійснює нагляд за Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ).

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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