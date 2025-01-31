У четвер Талсі Ґеббард, кандидатуру якої на посаду директора Національної розвідки подав президент Дональд Трамп, побувала «на килимі» в Сенаті, де їй, зокрема, ставили запитання про її минулі зв’язки з сирійським, лівійським і російським диктаторами.

Ґеббард, нині підполковник запасу армії США, була членкинею Палати представників від Демократичної партії з 2013 по 2021 рік, з 2013 по 2016 рік була заступницею голови Національного комітету Демократичної партії.

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У 2022 році вона перейшла до табору республіканців.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп аплодує, йдучи зі сцени після промови разом із колишньою членкинею Палати представників Талсі Ґеббард під час передвиборчого заходу в м. Ла Кросс (штат Вісконсін) 29 серпня 2024 року. 13 листопада 2024 року обраний президент Дональд Трамп оголосив про свій намір подати кандидатуру Талсі Ґеббард на посаду директора Національної розвідки. (Фото: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

Більше по темі Трамп запровадить мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю з лютого Він прийматиме рішення з урахуванням того, чи є справедливою ціна нафти країн-партнерів для США.

Працюючи в Конгресі, Ґеббард часто критикувала зовнішню політику президента-демократа Барака Обами.

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Вона критикувала його адміністрацію за недостатньо жорстку політику щодо ісламських бойовиків по всьому світу, але у 2017 році зустрічалася з тодішнім сирійським диктатором Башаром Асадом.

Наприклад, у 2019 році в інтерв’ю MSNBC Ґеббард заявила, що «Асад не є ворогом Сполучених Штатів, тому що Сирія не становить прямої загрози для США».

Втім, пізніше вона сказала CNN: «У світі є жорстокі диктатори. Сирійський Асад – один із них».

У четвер Ґеббард заявила у своєму вступному слові перед комісією Сенату з затвердження кандидатури: «Що дійсно турбує моїх політичних опонентів, так це те, що я відмовляюся бути їхньою маріонеткою...

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У мене немає любові ні до Асада, ні до [покійного лівійського лідера Муаммара] Каддафі, ні до будь-якого іншого диктатора.

Я просто ненавиджу Аль-Каїду. Ненавиджу, що у нас є лідери, які зводять ісламістських екстремістів у ранг так званих повстанців».

Колишну демократку, яка стала прихильницею Трампа, дуже критикують за те, що вона повторює тези Кремля про війну в Україні.

Сенатори – як демократи, так і республіканці – дивляться на неї з підозрою через те, що вона підтримувала інформатора Агентства національної безпеки Едварда Сноудена, який поставив під загрозу національну безпеку США своїми “зливами” надсекретної інформації, а зараз є натуралізованим громадянином Росії.