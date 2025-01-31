У четвер Талсі Ґеббард, кандидатуру якої на посаду директора Національної розвідки подав президент Дональд Трамп, побувала «на килимі» в Сенаті, де їй, зокрема, ставили запитання про її минулі зв’язки з сирійським, лівійським і російським диктаторами.
Ґеббард, нині підполковник запасу армії США, була членкинею Палати представників від Демократичної партії з 2013 по 2021 рік, з 2013 по 2016 рік була заступницею голови Національного комітету Демократичної партії.
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У 2022 році вона перейшла до табору республіканців.
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Працюючи в Конгресі, Ґеббард часто критикувала зовнішню політику президента-демократа Барака Обами.
Вона критикувала його адміністрацію за недостатньо жорстку політику щодо ісламських бойовиків по всьому світу, але у 2017 році зустрічалася з тодішнім сирійським диктатором Башаром Асадом.
Наприклад, у 2019 році в інтерв’ю MSNBC Ґеббард заявила, що «Асад не є ворогом Сполучених Штатів, тому що Сирія не становить прямої загрози для США».
Втім, пізніше вона сказала CNN: «У світі є жорстокі диктатори. Сирійський Асад – один із них».
У четвер Ґеббард заявила у своєму вступному слові перед комісією Сенату з затвердження кандидатури: «Що дійсно турбує моїх політичних опонентів, так це те, що я відмовляюся бути їхньою маріонеткою...
У мене немає любові ні до Асада, ні до [покійного лівійського лідера Муаммара] Каддафі, ні до будь-якого іншого диктатора.
Я просто ненавиджу Аль-Каїду. Ненавиджу, що у нас є лідери, які зводять ісламістських екстремістів у ранг так званих повстанців».
Колишну демократку, яка стала прихильницею Трампа, дуже критикують за те, що вона повторює тези Кремля про війну в Україні.
Сенатори – як демократи, так і республіканці – дивляться на неї з підозрою через те, що вона підтримувала інформатора Агентства національної безпеки Едварда Сноудена, який поставив під загрозу національну безпеку США своїми “зливами” надсекретної інформації, а зараз є натуралізованим громадянином Росії.
Tulsi Gabbard will be required to disown all prior support for whistleblowers as a condition of confirmation today. I encourage her to do so. Tell them I harmed national security and the sweet, soft feelings of staff. In D.C., that's what passes for the pledge of allegiance. pic.twitter.com/Z1OmOHgvdU— Edward Snowden (@Snowden) January 30, 2025
«Ви послідовно вихваляли дії Едварда Сноудена – людини, яка, на мою думку, поставила під загрозу безпеку нашої нації, а потім... втекла до Росії», – сказав під час слухань сенатор Марк Уорнер (демократ від штату Вірджинія). Він запитав Ґеббард, чи вона досі вважає Сноудена «хоробрим».
Вона відповіла, що Сноуден «порушив закон», але вона не «погоджується і не підтримує всю ту інформацію та розвідувальні дані, які він оприлюднив, а також те, як він це зробив».
Сенатор Марк Келлі (демократ від штату Арізона, колишній астронавт, капітан ВМС) сказав CNN: «Вона відмовилася визнати, що [Сноуден] був зрадником нашої нації. Це викликає занепокоєння у мене, і це повинно викликати занепокоєння у моїх колег».
За його словами, також викликає занепокоєння той факт, що Ґеббард відмовилася навіть визнати, що Росія винна у вторгненні в Україну.
Втім, лише одна незгодна сенаторка-республіканка заявила, що спробує не допустити винесення кандидатури Ґеббард на фінальне голосування.
Трамп може дозволити собі недорахуватися лише трьох голосів сенаторів-республіканців під час фінального голосування за призначення Ґеббард директором Національної розвідки – відомства, яке, зокрема, здійснює нагляд за Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ).