Північнокорейські солдати, які воювали на боці Росії проти України, були відведені з лінії фронту в Курській області після серйозних втрат, пише The New York Times з посиланням на американських чиновників.

Війська КНДР відступили з Курська − подробиці

За словами співрозмовників видання, північнокорейські війська не були помічені на фронті впродовж близько двох тижнів.

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У США вважають, що рішення відвести північнокорейські війська може бути тимчасовим. Цілком можливо, що вони повернуться після додаткового навчання або після того, як Росія знайде нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути таких великих втрат.

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Американські чиновники вважають, що лідер КНДР Кім Чен Ин має власні мотиви допомагати Росії. Він сподівається, що Путін відплатить йому за цю послугу в майбутньому, надаючи допомогу північнокорейським ракетним програмам і дипломатичну підтримку в ООН.

Північнокорейські війська воюють проти україни − що треба знати

Південна Корея має розвідувальні дані, що свідчать про збільшення темпів підготовки північнокорейських військових, яких планують відправити воювати в Україну на боці Росії.

Для посилення російських військ і поповнення втрат на полі бою Північна Корея відправить Росії новий контингент своїх військових, озброєння і техніку, причому деякі артилерійські системи, ймовірно, будуть замасковані під цивільні вантажівки.

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Один із північнокорейських солдатів, якого взяли в полон Сили оборони, розповів про “значні” втрати серед північнокорейських військових у РФ.

Південнокорейська розвідка підтверджувала, що українські військові взяли в полон двох військових з Північної Кореї.

Раніше Зеленський повідомляв, що загальні втрати військ КНДР у війні РФ проти України вже склали 4 тисячі військових.