Новий президент США Дональд Трамп запровадить мита на імпорт із Канади та Мексики з 1 лютого, повідомив Укрінформ, цитуючи Трампа під час зустрічі з журналістами в Білому домі.

Трамп пригрозив Канаді й Мексиці ввести мито на їхню нафту

“Ми можемо [зробити це – ред.], а можемо й ні. Скоріше за все, ми приймемо це рішення сьогодні ввечері”, – пояснив Трамп у відповідь на запитання, чи збирається його уряд вводити мито на мексиканську й канадську нафту.

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Президент США зазначив, що прийматиме рішення з урахуванням того, чи є справедливою ціна нафти країн-партнерів для США.

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Водночас за даними Bloomberg, Трамп пояснив запровадження тарифів на ввезення товарів з Канади та Мексики трьома причинами.

“Номер один – люди, які так жахливо і так багато хлинули в нашу країну. Номер два – наркотики, фентаніл і все інше, що потрапило в країну. Номер три – це величезні субсидії, які ми надаємо Канаді та Мексиці у вигляді дефіциту”, – пояснив очільник Штатів.

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Водночас Кремль заявив, що розмови між американським і російським лідерами ще не було.

Він розглядає можливість звільнення від мита канадської нафти. Трамп додав, що продовжить запроваджувати тарифи на товари з Китаю. Хоч цього разу він не уточнив розмір мита, раніше йшлося про 10%.

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За словами нового президента США, Пекін не виконав обіцянки запобігти потраплянню до США фентанілу та хімічних речовин, які використовуються для виготовлення наркотиків.

Трамп налаштований на купівлю Гренландії

Новий президент США серйозно розглядає можливість придбання Гренландії. Наразі невідомо, чи вдасться за президентства Трампа отримати контроль над островом.

Згідно з опитуванням Verian і гренландської газети Sermitsiaq, більшість жителів Гренландії (близько 85%) проти виходу острова зі складу Данського королівства та приєднання до США.

Лише 6% жителів Гренландії підтримують ідею приєднання, а10% ще не визначилися зі своєю позицією щодо цього питання.

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7 січня Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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