В ніч на 31 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони України завдали удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) “Лукойл-Волгограднафтопереробка” у Волгоградській області Росії, повідомив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ атакували нафтопереробний завод у Волгограді

Цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії та забезпечує потреби російської армії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як зазначається, в районі цього важливого для росіян заводу зафіксовані спалахи та вибухи.

Advertisement

“Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме”, − наголошується у повідомленні.

Дрони налетіли на один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії

У ніч проти п’ятниці, 31 січня, Волгоградська область Росії зазнала атаки безпілотників. Внаслідок падіння уламків одного з дронів на території нафтопереробного заводу (НПЗ) виникла пожежа.

Більше по темі “Птахи Мадяра” знайшли спосіб боротьби з дронами на оптоволокні У новому відео від 414-го батальйону ударних БпЛА мобільний радар засікає наближення дрона, і для збитття запускається дрон-камікадзе.

Один працівник заводу отримав поранення та був госпіталізований. Мешканці Красноармійського району чули вибухи та звуки стрілянини в районі НПЗ.

На цьому заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне.

Advertisement

У ніч проти четверга, 30 січня, Брянська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ціллю атаки стала розподільча станція нафтопроводу “Дружба” поблизу міста Новозибків.