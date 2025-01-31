В ніч на 31 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони України завдали удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) “Лукойл-Волгограднафтопереробка” у Волгоградській області Росії, повідомив Генштаб ЗСУ.
ЗСУ атакували нафтопереробний завод у Волгограді
Цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії та забезпечує потреби російської армії.
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Як зазначається, в районі цього важливого для росіян заводу зафіксовані спалахи та вибухи.
“Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме”, − наголошується у повідомленні.
Дрони налетіли на один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії
У ніч проти п’ятниці, 31 січня, Волгоградська область Росії зазнала атаки безпілотників. Внаслідок падіння уламків одного з дронів на території нафтопереробного заводу (НПЗ) виникла пожежа.
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Один працівник заводу отримав поранення та був госпіталізований. Мешканці Красноармійського району чули вибухи та звуки стрілянини в районі НПЗ.
На цьому заводі виробляють бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне.
У ніч проти четверга, 30 січня, Брянська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ціллю атаки стала розподільча станція нафтопроводу “Дружба” поблизу міста Новозибків.