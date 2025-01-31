Уряд України передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо ратифікації рамкової угоди з Великою Британією.

Ця угода передбачає фінансову допомогу, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Україна отримає значну військову допомогу від Британії - подробиці

У межах угоди Велика Британія виділить 2 мільярдів фунтів стерлінгів на потреби оборони України.

Зокрема, кошти спрямують на придбання систем протиповітряної оборони, ракет до них, а також на створення ремонтних баз для військової техніки.

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Шмигаль уточнив, що такі бази будуть розташовані і в Україні.

Він також зауважив, що завдяки цим коштам Україна зможе суттєво посилити обороноздатність.

Україна і Британія підписали угоду про сторічне партнерство − подробиці

16 січня Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали у Києві Угоду про 100-річне партнерство.

Більше по темі У Таллінні горів український ресторан: поліція підозрює підпал Власник ресторану “Слава Україні” Март Луїк заявив, що відеозаписи камер спостереження зафіксували навмисний підпал.

У цей день Кір Стармер прибув до України з обіцянкою допомогти гарантувати безпеку країни на століття.

Угода про 100-річне партнерство передбачає посилення військового співробітництва у сфері морської безпеки, розвиток науково-технічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров’я, агротехнології, космос і БпЛА, а також зміцнення співпраці в енергетичному секторі та виробництві “зеленої” сталі.