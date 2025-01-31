Російські пропагандисти поширюють фейковий наратив у соціальних мережах, стверджуючи, що українських солдатів вивозять на бойові завдання в наручниках, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

“Ворог поширює відео, на якому нібито українських воїнів ведуть у бій у наручниках”, - йдеться у повідомленні в Telegram.

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Центр стверджує, що на кадрах зображені російські військовослужбовці з 15-ї гвардійської мотострілецької бригади.

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Як зазначається повідомленні ЦПД, відео вперше з’явилося на російському Telegram-каналі, який присвячений проблемам у Збройних силах Росії. Однак російські пропагандисти швидко вхопилися за нього, розпочавши брехати, що на ньому зображені українські війська.

Kyiv Post проаналізував відео і встановив, що чоловіки на відео одягнені не в українську військову форму, розмовляють з російським акцентом.

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Фактчек Kyiv Post свідчить, 26 січня російський Telegram-канал “Россия против мобилизации” спочатку опублікував відео з підписом “Отказніков” 108-го повітряно-десантного полку везуть на бойове завдання в наручниках”.

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Пізніше відео поширилося в TikTok, його завантажив користувач на ім’я Zaliv_Rodnoy з підписом: “Блін, блін, блін, блін, блін, блін, блін, блін, блін, блін”: “Йдемо на штурм в наручниках, блін! Бійці 155-ї бригади показали, як їх везуть на бойове завдання, прикувавши один до одного, щоб вони не могли втекти”.

Серед україномовних користувачів, які помилково вважали, що на ньому зображені українські солдати, відео викликало обурення.

Однак знайшлися ті, хто відразу вказали, що це російський фейк, а Zaliv_Rodnoy підтвердив у коментарях, що на кадрах зображені російські війська.

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“Ти маєш рацію, це 155 ТОФ (бригада морської піхоти Росії, - ред.)”, - відповів він коментаторам.

Kyiv Post також виявив, що російські пропагандистські Telegram-канали почали поширювати відео, причому деякі з них прикріплювали кадри з акаунта Zaliv_Rodnoy і додавали підписи на кшталт такого:

“Збройні сили України запроваджують нову практику - призовників доставлятимуть на передову в кайданках, щоб вони не втекли дорогою”.

“У мережі з’явилося відео, на якому видно, як прикутих один до одного солдатів ЗСУ везуть на фронт на забій. Київський режим йде на крайні заходи в умовах дефіциту піхоти”.

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Точно визначити, який російський підрозділ на відео, наразі не вдається. Український Центр протидії дезінформації ідентифікував їх як солдатів 15-ї гвардійської мотострілецької бригади, інші ж джерела згадують 108-й десантно-штурмовий полк і 155-ту окрему бригаду морської піхоти Росії.

У ЗМІ часто з’являються повідомлення про жорстоке поводження російського командування з власними солдатами.

Влітку 2024 року російський мілблогер Єгор Гузенко оприлюднив кадри з підвалу в так званій “Донецькій народній республіці”, де утримували російських військових, звинувачених у непокорі. Багато з них були тяжко поранені, деякі втратили кінцівки.

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“Так живуть [солдати] в російській армії, [нецензурна лексика]. Тих, хто вже не потрібен, ховають від усіх у свинарниках”, - сказав Гузенко.

Російський Telegram-канал “АСТРА” виявив 16 таких підвалів.

В одному випадку АСТРА опублікувала відео з підвалу в Розсипному в так званій “Луганській народній республіці”, де утримуються російські солдати, які відмовляються воювати в Україні.

На кадрах видно, як вони сидять або сплять на дерев’яних дошках або голому бетоні, використовуючи ліхтарики для освітлення і пластикові пляшки як імпровізовані туалети.

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Більше того, російські солдати часто змушені просуватися вперед і наступати під загрозою так званих “заградотрядоів”, які не дають відступати.

Нещодавно командир розвідувальної групи спеціального призначення, відомий під позивним “Башка”, розповів про місію з відвоювання у російських військ позицій, які раніше займали українські війська, заявивши, що російські війська в цьому районі розгорнули загороджувальні загони.

Один російський солдат Олексій, здався в полон підрозділу “Башки”, служив свого часу в 394-му мотострілецькому полку. Він зізнався, що загороджувальні загони змушувала його боятися власних військових більше, ніж українських.