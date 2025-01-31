Кандидат у президенти Румунії, відомий своїми ультраправими та проросійськими поглядами, Калін Георгеску дав чергове інтерв’ю, левова частка якого знову була присвячена Україні.

Зокрема, Георгеску назвав Президента України Володимира Зеленського “напівдиктатором” та висміяв реакцію міністерства закордонних справ України, яке звинуватило його в тому, що він “має господарів у Москві”.

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Георгеску вважає, що українські політики винні у війні

У шоу на Realitatea Plus румунський політик заявив, що у нього “проблема зі поведінкою” президента України Володимира Зеленського, і назвав його “напівдиктатором”.

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“Я з усією емпатією і повагою ставлюся до українського народу. Ми відкрили наші кордони і двері наших будинків для наших сусідів. Однак у мене є проблема з корупцією і фальшивим ставленням політиків, зокрема, і в Києві”, – заявив Георгеску.

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Румунський політик додав, що “конфлікт в Україні” (ред. так Георгеску називає повномасштабну війну в Україні - ред.) призвів до “дестабілізації європейської економіки”.

“У мене також є проблема з напівдиктаторами, які ставлять власні інтереси та інтереси групи, яку вони представляють, вище за національні інтереси.

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Тому я запитую: чому пан Зеленський, як і пан Йоганніс, не допускає вільних виборів? Невже вони не бояться?

Скільки разів пан Зеленський просив про діалог, перш ніж просити зброю? Жодного разу”, – додав він.

Георгеску тролить МЗС України

Також під час шоу Калін Георгеску згадав про свою минулу заяву, що Україна, мовляв, вигадана держава, і про те, що поділ території України між сусідніми країнами неминучий.

“Те, що Україна є державою, створеною з волі великих держав, – це історичний факт. Це не слід вважати тенденційним або наклепницьким твердженням. Навіть Німеччина переосмислила себе в 1989 році з падінням стіни, тому цю заяву слід розглядати не як образу, а як історичну правду, яку потрібно враховувати. Що б не вирішили великі держави, вони все ще мають право вирішувати”, – сказав він.

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Георгеску висміяв реакцію міністерства закордонних справ України на його заяви про нібито румунські території у складі України.

«Щодо згадок про румунські території в Україні, я радий бурхливій реакції українського МЗС, тому що це означає, що дипломати в Києві також відчули, як звучить заява, яка викликає національне розчарування.

Те ж саме відчувають десятки тисяч румунів в Україні, вчителі, родини та всі разом, коли бачать, що вони також не отримують особливої ​​поваги до мови та історії румунського народу, народу, який відкрив свої обійми та серця до хвиль українських біженців», – сказав він.

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У Румунії анулювали результати президентських виборів - подробиці

6 грудня конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні.



Повторні вибори у Румунії відбудуться у травні.

Це відбулося через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

За даними розвідки, Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Каліна Георгеску.

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

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Чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце. Він пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.