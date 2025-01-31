Міністерство оборони України сьогодні на своєму сайті оголосило про офіційне звільнення директорки ДП “Агенція оборонних закупівель” (АОЗ), Марини Безрукової, та призначення Арсена Жумаділова тимчасово виконуючим обов’язки директора АОЗ.

В офіційному коментарі відомства наголошується, рішення було ухвалене для забезпечення безперебійного постачання зброї та боєприпасів на фронт.

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Головними причинами зміни керівництва Агенції в Міноборони назвали такі:

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невиконання запланованих постачань для фронту

чисельні зауваження Генштабу щодо неякісного планування оборонних закупівель та несвоєчасної комунікації з боку Агенції

необґрунтоване перенесення графіків постачання.

“Абсолютно неприйнятними є численні витоки закритої інформації, що стануть окремим предметом розгляду правоохоронних органів”, - наголошують у міністерстві.

У своєму офіційному коментарі, Міністерство оборони також надало докладні роз’яснення щодо юридичних аспектів зміни керівництва Агенції.

Окрім цього, Міністерство оборони повідомило, що звернулося до правоохоронних органів для розслідування та правової оцінки дій колишнього керівництва Агенції.

Міністерство, окрім пояснення, анонсувало спеціальний брифінг для ЗМІ, який має відбутися сьогодні о 16:00.

Варто зазначити, сама Безрукова перед появою офіційного роз’яснення від Міноборони встигла виступити з відкритим листом до Президента України щодо ситуації в Агенції оборонних закупівель. Лист вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

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У своєму зверненні Марина Безрукова закликала Зеленського “втрутитися у ситуацію, що склалася навколо Агенції оборонних закупівель (АОЗ), і сприяти її врегулюванню виключно в правовий спосіб”.

Також вона звинувачує своїх неназваних опонентів у “фактичному руйнуванні інституції із порушенням всіх можливих законів та міжнародних зобов’язань України”.

Скандал навколо АОЗ - що відомо, подробиці

Варто нагадати, що Мін’юст сьогодні вже уточнював статус керівництва АОЗ. Так, на своєму сайті Міністерство юстиції України повідомило, що за результатами розгляду скарги Міністерства оборони, яке оскаржило рішення приватного нотаріуса Н.В. Іващенка про внесення змін до відомостей про керівника АОЗ, скасувало зміни у керівництві АОЗ і вирішило, що

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Відтак, за рішенням Мін’юсту, Жумаділов набуває статусу представника ДП «Агенція оборонних закупівель» з обмеженням: «тимчасове виконання обов’язків директора на час службового розслідування»..

Крім того, Мін’юст скасував реєстраційну дію від 29 січня 2025 року, яка змінювала керівника підприємства, а також тимчасово заблокував доступ до Єдиного державного реєстру приватному нотаріусу Іващенко.

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Ще раніше Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив про те, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало провадження за заявою ЦПК про вчинення злочину міністром оборони України Рустемом Умєровим.

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що МОУ не буде продовжувати контракт із директоркою Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Мариною Безруковою.

За даними New York Times, Умєров зазначав, що агентство не впоралося з постачанням амуніції на фронт, а також було втягнуте в “політичні ігри”.

Безрукова ж заявляла, що її контракт продовжений наглядовою радою агентства, а рішення Умєрова не має законних підстав.

28 січня посли країн “Великої сімки” закликали Україну якомога швидше вирішити ситуацію, що склалася навколо Агенції оборонних закупівель.