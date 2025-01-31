Фінляндія передасть Україні 27-му партію військової допомоги на майже 200 мільйонів євро.

Президент країни Александер Стубб підтримав пропозицію уряду про надання Україні чергової допомоги, повідомило міністерство оборони Фінляндії.

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Допомога Україні від Фінляндії €200 млн- подробиці

За попередніми оцінками, вартість заміни обладнання, яке було передано в рамках цієї партії, складе для Фінляндії близько 198 мільйонів євро.

Загальна сума військової допомоги, наданої Україні Фінляндією, сягнула 2,5 мільярдів євро.

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“ Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захистити себе в гострій ситуації на фронті. Не можна послаблювати хватку, а навпаки, саме в цей момент підтримка має бути ще більше посилена.

Цього тижня я обговорював це з моїми північноєвропейськими колегами, і всі дотримуються тієї ж лінії. Збройна допомога підтримує право незалежних націй на існування і захищає людські життя в Україні”, – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

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З міркувань безпеки та для забезпечення успішного доставлення допомоги, Міністерство оборони традиційно не розголошує деталей щодо вмісту пакета, способу та термінів його передачі.

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Рішення про надання допомоги ґрунтувалося на аналізі потреб України та ресурсних можливостей Фінляндії у сфері оборони.

“Від нас, європейців, залежить, як розвиватиметься безпека в Європі. Забезпечення незалежності та обороноздатності України є найважливішим елементом у цьому процесі зараз”, – додав фінський міністр.

Підтримка України стане головним завданням Фінляндії в ОБСЄ

Фінляндія під час головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) буде відстоювати непорушність кордонів усіх держав, зокрема України, спираючись на фундаментальні принципи Гельсінської угоди.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зауважила, що десять принципів Гельсінської угоди сьогодні важливіші, ніж будь-коли, хоча Росія їх порушує, включно з принципами територіальної цілісності держав, поваги до прав людини та основоположних свобод.