31 січня підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України знищили командний пункт угруповання військ “Курськ” збройних сил РФ у місті Рильськ Курської області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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ЗСУ атакували командний пункт ЗС РФ - подробиці

“Внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника”, - ідеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів Росії для позбавлення її можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.

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Сили оборони України продовжують завдавати втрат російським військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал.

Операції зі знищення командних пунктів ворога триватимуть до повного припинення російської агресії проти України, наголошує Генштаб ЗСУ.

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Удари ЗСУ по російських командних пунктах

Протягом цього тижня ЗСУ здійснили серію ударів по захоплених російськими загарбниками об’єктах в Донецькій області.

8 січня українські воїни завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, що розташований у місті Харцизьк.

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10 січня Збройні сили України вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу росіян у тимчасово окупованому Світлодарську.

12 січня українські військові вдарили по командному пункту росіян у Новогродівці на Донеччині.