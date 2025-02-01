Фінська компанія Insta Group Oy представила нову версію ударного безпілотника Steel Eagle (англ. «Сталевий орел»), вперше представленого два роки тому.

Тууре Лехторанта, віцепрезидент Insta з оборонних продажів, заявив, що оновлена система була розроблена у співпраці з неназваним українським виробником безпілотників.

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Дрон тепер називається Insta Steel Eagle ER (Extended Range – англ. «збільшеної дальності»). Це квадрокоптер, оснащений запатентованим Insta вибуховим вантажем конічної форми, який спрацьовує як міна-стрибунець.

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Ця система, стійка до засобів РЕБ, може точно доставити вибуховий заряд, який вибухає на оптимальній висоті 20 метрів над визначеною ціллю, розсіюючи понад 3 000 сталевих або вольфрамових кульок на площі 2 000 квадратних метрів. Регулювання висоти вибуху дозволяє змінювати розмір зони ураження в залежності від конкретної цілі.

Відносний імунітет до електронних засобів протидії зробить його високоефективною зброєю на сучасному полі бою.

Зона ураження дрона Steel Eagle. Схема: Insta Group Oy

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«Це нове рішення поєднує в собі великий досвід і передові технології, випробувані в суворих умовах, – сказав Лехторанта. – Нашою особливістю є запатентований вибуховий заряд.

Наш український партнер, який є частиною ширшої екосистеми безпілотників, відповідає за парк безпілотників, які мають вищу продуктивність, більшу дальність польоту і більшу вантажопідйомність».

Лехторанта додав, що «розробники також врахували вимоги щодо протидії сучасній радіоелектронній боротьбі».

Компанія Insta зазначила, що безпілотник Insta Steel Eagle ER призначений для використання на полі бою в Україні, і що наразі триває робота над документацією, необхідною для продажу і маркетингу системи в інших частинах Європи і країнах НАТО.