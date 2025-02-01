У публікації Business Insider, де журналісти посилаються на експерта з ракетних питань Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райта йдеться про те, що Росія досі не може поставити на озброєння свою нову ядерну ракету РС-28 «Сармат». Відбувається це через те, що анексія Криму і частини Донбасу в 2014 році призвела до того, що Росія втратила українські ноу-хау, від яких вона залежала.

Як зазначає Райт, історично склалося так, що значна частина конструкторських і виробничих потужностей і персоналу, необхідних для розробки МБР, зокрема, рідкопаливних систем, базувалася в Україні. Понад 20 років після здобуття Україною незалежності її оборонна промисловість працювала разом з Росією, яка стала покладатися на ядерні та ракетні технології Києва.

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Ракета 5-го покоління «Сармат» мала замінити ракету Р-36 «Воєвода», яку почали виробляти в СРСР у 1970-х роках. Рідкопаливні двигуни для цих МБР розробляло КБ «Південне» у Дніпрі (тодішньому Дніпропетровську).

Зараз припускають, що саме в КБ «Південне» цілила так звана «нова» російська гіперзвукова балістична ракета “Орєшнік”, запущена по Дніпру 21 листопада минулого року.

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Після 2014 року вся військова співпраця між двома країнами припинилася, в Росії робота над РС-28 перейшла до Державного ракетного центру ім. Макеєва, який також відповідав за обслуговування ракет Р-36. Це не спрацювало, як стверджує Максим Старчак в оцінці 2023 року для Фонду Карнегі. За його словами, випробувальні запуски ракет Р-36 припинили, замінивши їх на щорічні перевірки безпеки.

Як пише Райт, цілком очевидно, що Росія не має досвіду роботи з рідкопаливними двигунами для МБР, бо до 2014 року і КБ Макеєва, і Московський інститут теплотехніки здебільшого займалися розробкою твердопаливних двигунів. Райт назвав вибір рідкого палива для «Сармата» «дуже дивним». Він додав, що «це те, що українці робили для них [росіян] раніше. Це одна з причин, чому вони мають багато проблем [з новою ракетою]».

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Фабіан Гоффман, експерт з ракетних питань, залучений до ядерного проєкту в Осло, також сумнівається у тому, що вибір рідкого палива для російської МБР нового покоління був правильним: «Усі, хто будував попередні ракети, пішли на пенсію або померли. В Україні все ще залишилися дехто з тих, хто відігравав важливу роль у російській програмі МБР – і це велика проблема для Росії».

Робота над «Сарматом» йде з постійними затримками. Перші випробування, заплановані на 2015 рік, були відкладені на два роки, а єдиний успішний випробувальний запуск відбувся лише у 2022 році.У 2018 році президент Росії Володимир Путін у своєму щорічному зверненні до Федеральних зборів заявив, що з «Сарматом не впорається жодна система протиповітряної оборони, наголосивши, що «аналогів йому немає в світі, і ще довго не буде».

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На початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році російські пропагандисти, як-от російський телеведучий Дмитрій Кисельов, заявляли, що один «Сармат» знищить Англію. А в 2024 році спікер Державної думи В’ячеслав Володін написав, що час підльоту до Страсбурга, де знаходиться парламент Європейського Союзу, становить лише 3 хвилини 20 секунд.

Насправді ж чотири випробування «Сармата» після 2022 року закінчилися невдачею, а кульмінацією став вибух ракети 21 вересня 2024 року, що зруйнував пускову шахту на космодромі Плесецьк в Архангельській області, про що повідомив Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики ISW зазначили, що ці невдачі не означають зниження ефективності ядерного потенціалу Росії, але вона «продовжує відчувати труднощі в розробці нових ракетних технологій під тиском міжнародних санкцій і високих вимог до військово-промислового комплексу в контексті війни з Україною».