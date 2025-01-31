У Таллінні, в районі Теллісківі, в п’ятницю ввечері сталася пожежа в українському ресторані “Слава Україні”.

Поліція розглядає версію підпалу, повідомляє ERR.

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В Естонії намагалися спалити ресторани “Слава Україні”

За словами речника Управління поліції та прикордонної охорони Брітти Сепп, повідомлення про пожежу на вулиці Коплі надійшло до поліції о 4:45 ранку 31 січня.

“За попередньою інформацією, це міг бути підпал. Обставини події розслідуватимуть у кримінальному провадженні за статтею про пошкодження та знищення майна. Це попередня правова оцінка, оскільки ще триває збір доказів”, - зазначила Сепп.

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За словами менеджера із зв’язків Північного центру порятунку Сііма Палу, повідомлення про спрацювання автоматичної пожежної сигналізації в будівлі на вулиці Коплі також надійшло о 4:45 ранку.

“На місці події було видно пожежу всередині будівлі, спрацювали спринклери. Рятувальники змушені були відчинити двері та виявили пожежу в ресторані на першому поверсі. Вогонь локалізувався лише в ресторані, проте дим поширився і на готельні номери, розташовані на другому поверсі”, - повідомив Палу.

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Мешканця другого поверху будівлі було евакуйовано та оглянуто медиками швидкої допомоги на місці події.

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Власник ресторану “Слава Україні” Март Луїк стверджує, що записи з камер відеоспостереження свідчать про навмисний підпал.

“На відео чітко видно, як зловмисник здійснює підпал, попередньо розбивши вікна. На щастя, автоматична система пожежогасіння спрацювала вчасно”, - розповів Луїк.

Український ресторан “Слава Україні” постраждав від ймовірного підпалу

За словами власника, основної шкоди завдала вода, використана для гасіння пожежі.

“Збитки значні. Хоча вогонь був локалізований, найбільше постраждало майно від води. Все навколо в кіптяві та воді”, - зазначив власник.

Луїк також повідомив, що поліція вже має відеозапис інциденту.

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“Ми сподіваємося, що правоохоронні органи швидко встановлять та затримають зловмисника. Схоже, що це була спланована акція, спрямована проти України”, - заявив він.

За словами Луїка, незважаючи на пошкодження, ресторан планує відновити роботу вже в суботу. “Один із двох залів ресторану не постраждав, тому ми зможемо приймати відвідувачів з іншого боку будівлі. Кафе поки що не працюватиме, але ми зробимо все можливе, щоб забезпечити комфорт для наших гостей”, - підсумував власник ресторану.