Головнокомандувач НАТО з питань трансформації П’єр Вандьє заявив, що якщо Росія має у своєму розпорядженні високоточний «Орєшнік», то НАТО необхідно розробити аналогічні системи озброєння, щоб забезпечити відповідь.

Про це пише Укрінформ з посиланням на інтерв’ю Defence News.

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НАТО шукає аналог російському “Орєшніку”

«Далекобійні удари. Потрібно відповідати взаємністю. Стабільність – це здатність відповідати взаємністю. Якщо у Росії є засоби для ударів по Європі на глибину 2 000 км, потрібно вміти відповідати. Стримування - це спосіб тиснути на ворога до того, як він прийде до вас», - сказав Вандьє.

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Адмірал вважає, що ворог повинен думати про наслідки своїх дій, перш ніж їх здійснювати.

«Сьогодні ми бачимо якраз протилежне – сьогодні ми весь час є свідками своєрідної «події, що вже сталася»», - додав Вандьє.

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На його думку, якщо у РФ є більше невизначеності, більше дилем і розуміння наслідків нападу чи ненападу, тоді працює фактор стримування.

«Тому що ви знаєте, що ви можете постраждати сильніше, ніж очікуєте, атакуючи з метою отримати незначну перемогу. У вас буде кілька квадратних кілометрів у країні, але тоді ви можете викликати щось дуже погане на себе», - зазначив Вандьє.

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Росія може розмістити гіперзвукові ракети «Орєшнік» у Білорусі

Росія планує розмістити в Білорусі свої нещодавно розроблені гіперзвукові ракети “Орєшнік”, здатні нести ядерний заряд, у другій половині 2025 року.

Ракета “Орєшнік”, яка є варіантом балістичної ракети РС-26 “Рубіж”, вперше випробуваної у 2011 році, була запущена по військовому об’єкту в Дніпрі з відстані приблизно 800 кілометрів. Росіяни використали цю зброю в ніч проти 21 листопада.

“Орєшнік” класифікується як балістична ракета середньої дальності (БРСД) з дальністю польоту від 3 000 до 5 500 кілометрів, що значно розширює ударні можливості Росії.

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Країни “Великої сімки” рішуче засудили застосування Росією нової ракети проти України, назвавши це огидним злочином.

Президент Росії Владімір Путін раніше заявляв, що обирає цілі для ударів по Україні, які можуть включати “центри прийняття рішень” у столиці.