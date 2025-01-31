У німецькому місті Хемніц суд виніс вирок 37-річному Андрію П., засудивши його до довічного ув’язнення за вбивство 9-річної українки Валерії, повідомляє Bild.

Вбивця 9-річної українки в Німеччині отримав довічний термін

Суд визнав злочин особливо тяжким, що майже унеможливлює дострокове звільнення.

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Злочинець раніше зустрічався з матір’ю Валерії, але їхні стосунки закінчилися за кілька днів до трагедії.

Слідство вважає, що вбивство могло бути скоєно з метою помсти.

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Рішення суду є остаточним, обвинувачений відмовився від оскарження.

У Німеччині вбили дитину з України - подробиці

У федеральній землі Саксонія 3 червня по дорозі до школи зникла дев’ятирічна українка Валерія.

У пошуковій операції брали участь сотні поліцейських, водолази, спеціальні собаки тощо. Була залучена спецтехніка, зокрема, гелікоптери і дрони.

Валерія з 2022 року проживала в Німеччині з мамою та, за деякими даними, бабусею. Батько Валерії воює на фронті на сході України.

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12 червня у лісі поблизу німецького міста Хемниць знайшли тіло Валерії.