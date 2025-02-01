Постраждав 57-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

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За даними ОВА, запустили по місту 18 «шахедів».

Внаслідок дронової атаки у місті пошкоджені приватні домоволодіння та автівки.

У навчальному закладі потрощило вікна та побило стіни.

Пошкоджені також гаражі та автомийка.

Обстріли Запорізької області

Протягом доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області.

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З авіації вдарили по П’ятихатках, Кам’янці та Преображенці.

З РСЗВ накрили П’ятихатки, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки та Малинівку.

Атакували з артилерії та запустили понад три сотні дронів різної модифікації.

Надійшло 33 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.