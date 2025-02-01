Вночі війська РФ масовано атакували Запоріжжя

За даними ОВА, запустили по місту 18 «шахедів». 

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Постраждав 57-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Удар по Запоріжжю: фото та відео наслідків

Внаслідок дронової атаки у місті пошкоджені приватні домоволодіння та автівки. 

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У навчальному закладі потрощило вікна та побило стіни. 

Пошкоджені також гаражі та автомийка. 

Обстріли Запорізької області 

Протягом доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. 

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З авіації вдарили по П’ятихатках, Кам’янці та Преображенці.

З РСЗВ накрили П’ятихатки, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки та Малинівку.

Атакували з артилерії та запустили понад три сотні дронів різної модифікації. 

Надійшло 33 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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