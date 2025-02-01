Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація проводить «дуже серйозні дискусії» з Росією щодо війни в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

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Заява Трампа про закінчення війни

Дональд Трамп анонсував свою розмову з російським правителем Володимиром Путіним. Мовляв, незабаром вони можуть зробити важливі кроки для припинення гарячої фази війни.

«Ми будемо говорити, і, думаю, можливо, зробимо щось справді важливе. Ми хочемо закінчити цю війну», - сказав Трамп.

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Як саме це збираються робити, Дональд Трамп не уточнив.

Він знову повторив, що війна б не почалася, якби він був президентом.

«Мільйони молодих людей гинуть, багато українських міст дуже зруйновані, вони виглядають як майданчики зі знесеними будівлями», - заявив американський лідер.

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На запитання, чи вже спілкувався Дональд Трамп безпосередньо з Путіним, глава Білого дому відповів, що «не хоче» відповідати.

Розмова Трампа та Путіна

Напередодні Дональд Трамп натякнув на можливу телефонну розмову з російським президентом Путіним.

Приводом могла стати авіакатастрофа у Вашингтоні, де серед загиблих були російські громадяни. Після катастрофи американська сторона, за його словами, зв’язувалася з Кремлем з питання передання останків жертв трагедії.

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Американського президента спитали, чи говорив він особисто з Путіним. Спершу він відповів:

«Ні, я не говорив... Не про це».

Речник Кремля Дмитро Пєсков тоді заявив, що розмови між президентом США та російським лідером ще не було.