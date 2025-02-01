Натепер відомо про сім постраждалих. Про це повідомили в поліції станом на 00:15.

Зеленський закликав посилити ППО

На тлі ракетного удару по Одесі глава держави вкотре закликав міжнародних партнерів посилити нашу ППО, аби Україна могла захиститися від російських обстрілів.

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«Зараз на Півдні нашої країни - в Одесі - тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередньо - балістика. Удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові. Знову й знову: ППО - перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі», - сказав президент у своєму вечірньому зверненні 31 січня.