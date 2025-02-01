Ввечері 31 січня росіяни вдарили балістичними ракетами по Одесі

Натепер відомо про сім постраждалих. Про це повідомили в поліції станом на 00:15. 

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Потерпілих госпіталізували. 

Удар по Одесі: наслідки

За попередньою інформацією, російські війська атакували Одесу ракетами типу «Іскандер».

«Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста. Попередньо - балістика. Абсолютно свідомий удар російських терористів», - написав керівник ОВА Олег Кіпер. 

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Під удар потрапив готель Бристоль.

Наслідки удару по Одесі 31 січня. Фото: ОВА.

Рятувальники врятували жінку, яка опинилася заблокованою на другому поверсі. 

Пошкоджені будівлі в історичному центрі ЮНЕСКО. Це, зокрема, театр, музей, памʼятки архітектури. 

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Внаслідок атаки зруйнований під’їзд багатоповерхівки. Уже відомо про 5 загиблих (інформація оновлюється).

За словами президента Володимира Зеленського, в епіцентрі удару опинилися, зокрема, й норвезькі дипломатичні представники.

Зеленський закликав посилити ППО

На тлі ракетного удару по Одесі глава держави вкотре закликав міжнародних партнерів посилити нашу ППО, аби Україна могла захиститися від російських обстрілів

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«Зараз на Півдні нашої країни - в Одесі - тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередньо - балістика. Удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові. Знову й знову: ППО - перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі», - сказав президент у своєму вечірньому зверненні 31 січня. 

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