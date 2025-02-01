Ввечері 31 січня росіяни вдарили балістичними ракетами по Одесі.
Натепер відомо про сім постраждалих. Про це повідомили в поліції станом на 00:15.
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Потерпілих госпіталізували.
Удар по Одесі: наслідки
За попередньою інформацією, російські війська атакували Одесу ракетами типу «Іскандер».
«Російський ракетний удар по Одесі, по історичному центру міста. Попередньо - балістика. Абсолютно свідомий удар російських терористів», - написав керівник ОВА Олег Кіпер.
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За словами президента Володимира Зеленського, в епіцентрі удару опинилися, зокрема, й норвезькі дипломатичні представники.
Зеленський закликав посилити ППО
На тлі ракетного удару по Одесі глава держави вкотре закликав міжнародних партнерів посилити нашу ППО, аби Україна могла захиститися від російських обстрілів.
«Зараз на Півдні нашої країни - в Одесі - тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередньо - балістика. Удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові. Знову й знову: ППО - перший пріоритет, працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі», - сказав президент у своєму вечірньому зверненні 31 січня.