Внаслідок російської атаки на Сумщині загинуло троє патрульних поліцейських.
Про це повідомили в ОВА.
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На Сумщині загинуло троє поліцейських
У ніч на перше лютого ворог завдав авіаудар по Юнаківській громаді.
Внаслідок атаки росіян загинули двоє патрульних поліцейських, які були на чергуванні у населених пунктах громади.
Пізніше під завалами знайшли тіло ще одного поліцейського.
«Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання по захисту населення і охороні порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом», - додали в ОВА.
На Полтавщині вбили військового ТЦК
Вночі у Пирятині на Полтавщині застрелили військовослужбовця ТЦК.
Сталося це на автозаправній станції під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру.
Чоловік у балаклаві підійшов до військовослужбовця, погрожував мисливською рушницею та вимагав віддати зброю.
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Отримавши відмову, він вистрілив у військового. Забрав автомат та втік разом з одним з мобілізованих.
За кілька годин їх затримали. Підозрювані - жителі Полтавщини. Їм мають оголосити про підозри та обрати запобіжні заходи.