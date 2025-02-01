Внаслідок російської атаки на Сумщині загинуло троє патрульних поліцейських. 

Про це повідомили в ОВА. 

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На Сумщині загинуло троє поліцейських 

У ніч на перше лютого ворог завдав авіаудар по Юнаківській громаді.

Внаслідок атаки росіян загинули двоє патрульних поліцейських, які були на чергуванні у населених пунктах громади.

Пізніше під завалами знайшли тіло ще одного поліцейського.

«Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання по захисту населення і охороні порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом», - додали в ОВА. 

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На Полтавщині вбили військового ТЦК

Вночі у Пирятині на Полтавщині застрелили військовослужбовця ТЦК. 

Сталося це на автозаправній станції під час супроводу військовозобов’язаних до 199 навчального центру. 

Чоловік у балаклаві підійшов до військовослужбовця, погрожував мисливською рушницею та вимагав віддати зброю. 

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Внаслідок вечірньої атаки пошкоджений готель та памʼятки архітектури в історичному центрі міста.

Отримавши відмову, він вистрілив у військового. Забрав автомат та втік разом з одним з мобілізованих. 

За кілька годин їх затримали. Підозрювані - жителі Полтавщини. Їм мають оголосити про підозри та обрати запобіжні заходи. 

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