Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна фактично отримала від США військової допомоги на суму 75 млрд доларів, а не сотні мільярдів, про які говорять американські політики, сказав він в інтерв’ю Associated Press.

Україна отримала від США допомоги лише на понад 75 млрд доларів

“Я як президент воюючої країни вам говорю − ми отримали більше 75 [млрд доларів − ред.]”, − пояснив очільник держави.

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Він наголосив, що 100 млрд доларів з тих 177 млрд, які США нібито виділили Україні, насправді ніколи не були отримані.

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“Коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії - це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші”, − зазначив президент.

Зеленський також прокоментував припинення фінансування США гуманітарних програм в Україні, заявивши, що Україна закриє ці витрати власними коштами або за допомогою Європи.

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“А ще є велика кількість інших гуманітарних програм, і мені про них нічого не відомо, крім того, що це було. Напевно, президент США буде проводити аудит і скаже, що є ще якісь мільярди, але я не знаю, куди вони йшли. Якщо це так було, що коли почалась війна, багато різних організацій українських після сигналу з посольства США поїхали з нашої держави, я можу думати, що у них були різні відносини”, − підсумував український лідер.

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Україна сьогодні, як ніколи, близька до миру

У тому ж інтерв’ю український президент зазначав, що Україна відстояла свою незалежність і зараз, як ніколи за три роки повномасштабної війни, близька до миру. 

Він зазначив, що українцям вдалося захистити свою державу та незалежність. Володимир Зеленський визнав, що ми втратили багато людей. І додав, що надзвичайно пишається героїчним народом. 

Очільник держави переконаний, що росіяни не хочуть закінчувати війну справедливо. Мовляв, Москва прагне знищити українську свободу і незалежність. 

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Президент вважає, що Путін боїться прямих перемовин з Україною і проштовхує наратив начебто це війна між Заходом і Росією.

Раніше агентство США з міжнародного розвитку (USAID) призупинило всі свої проєкти в Україні. Рішення ухвалили після того, як USAID отримало директиву Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів.

На цьому тлі проєкт журналістських розслідувань BIHUS.Info звернувся за допомогою до своїх читачів і глядачів.

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) фінансує проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу. В Україні після початку повномасштабного вторгнення USAID надала 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток.

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