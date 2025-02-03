Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна фактично отримала від США військової допомоги на суму 75 млрд доларів, а не сотні мільярдів, про які говорять американські політики, сказав він в інтерв’ю Associated Press.

Україна отримала від США допомоги лише на понад 75 млрд доларів

“Я як президент воюючої країни вам говорю − ми отримали більше 75 [млрд доларів − ред.]”, − пояснив очільник держави.

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Він наголосив, що 100 млрд доларів з тих 177 млрд, які США нібито виділили Україні, насправді ніколи не були отримані.

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“Коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії - це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші”, − зазначив президент.

Зеленський також прокоментував припинення фінансування США гуманітарних програм в Україні, заявивши, що Україна закриє ці витрати власними коштами або за допомогою Європи.

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“А ще є велика кількість інших гуманітарних програм, і мені про них нічого не відомо, крім того, що це було. Напевно, президент США буде проводити аудит і скаже, що є ще якісь мільярди, але я не знаю, куди вони йшли. Якщо це так було, що коли почалась війна, багато різних організацій українських після сигналу з посольства США поїхали з нашої держави, я можу думати, що у них були різні відносини”, − підсумував український лідер.