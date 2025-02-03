Міністерство оборони України затвердило 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів для використання у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Нові шоломи для ЗСУ: що треба знати?

Всі шоломи відповідають найвищим світовим стандартам захисту та мають 1 клас захисту.

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“У 2024 році за бюджетною програмою Міноборони військо отримало понад 168 тисяч шоломів на 1,2 млрд грн”, − повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

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За його словами, чітко визначені зразки-еталони дозволяють забезпечити високу якість, швидку логістику і конкурентні закупівлі між українськими виробниками.

Серед затверджених зразків є 6 повнорозмірних шоломів і чотири шоломи з високою обрізкою.

Шоломи надані вісьмома українськими виробниками та однією компанією з Болгарії. Ще два іноземні виробники проходять лабораторні випробування для отримання статусу зразка-еталона.

Затверджено технічну специфікацію для трьох таких типів чохлів:

для повнорозмірного шолома;

для шолома з високою обрізкою;

зимовий (маскувальний) чохол.

Всі шоломи можуть комплектуватися сучасними кріпленнями для тепловізора, приладу нічного бачення, ліхтарика та навушників.

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Українські військові будуть отримувати “Пакунок пораненого”

Це спеціальний набір, який містить адаптивний одяг та засоби гігієни для поранених військовослужбовців, поліцейських та рятувальників.

До складу “Пакунку пораненого” входять адаптивний одяг (майка, шорти, штани, тощо) і засоби особистої гігієни (рушник, шампунь, зубна щітка і паста, тощо).

Наразі в Міноборони триває робота над розробкою полегшених жіночих бронежилетів і вітровологозахисних зимових курток та штанів.

Збройні сили України замінять застарілу паперову “форму 100” на електронну первинну медичну картку для удосконалення надання медичної допомоги військовим на догоспітальному етапі.