У понеділок лідери ЄС зустрічаються з прем’єр-міністром Великої Британії і генеральним секретарем НАТО, щоб обговорити зусилля з посилення оборони Європи перед обличчям агресивної Росії – в той час, як Дональд Трамп вимагає від союзників США збільшення витрат.

Брюссельська зустріч – це «потрійне вперше»

Зустріч у Брюсселі називають «потрійною»: це перша зустріч лідерів 27 країн Європейського Союзу після інавгурації президента США, перші спеціальні переговори з питань оборони і перша їхня зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії після Brexit.

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Після того, як майже три роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, європейські країни збільшили свої військові бюджети, але їхні урядовці визнають, що вони озброюються недостатньо швидко на тлі попереджень про те, що у найближчі роки Москва може напасти на одну з країн ЄС.

Більше по темі МЗС Фінляндії розробило пам’ятку для громадян, які їдуть добровольцями в Україну Водночас МЗС Фінляндії наголошує, що не рекомендує і не закликає до участі у бойових діях в Україні добровольцями.

Новий поштовх дебатам дало повернення до Білого дому Трампа, який заявив, що Європа більше не може сприймати захист США як належне. Він наполягає, щоб країни НАТО більш ніж подвоїли свої поточні витрати на оборону до 5% ВВП, що для багатьох із них є недосяжною метою.

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Він також пообіцяв швидко покласти край війні в Україні, змусивши європейців побоюватися, що він може залишити їх осторонь мирних перемовин і змусити Київ укласти угоду на невигідних умовах.

Але справа не лише у примарі відходу Вашингтона від Європи – Трамп налякав європейських союзників США низкою прямих погроз.

Очікується, що прем’єр-міністр Данії, який минулого тижня здійснив турне кількома столицями, шукатиме спільну позицію щодо зазіхань Трампа на Гренландію.

І, безумовно, будуть дискусії щодо обіцянки Трампа запровадити тарифи проти ЄС, який пообіцяв відповісти «рішуче».

Питання «Як?»

З огляду на загрозу, що насувається з боку Росії, в Європі існує широкий консенсус щодо необхідності посилення оборони, але проблема в тому, що поки що немає згоди щодо того, що саме це означає.

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«Для всіх присутніх за столом абсолютно ясно, що інвестиції треба збільшувати, – сказав один з чиновників ЄС. – Питання не в тому, чи потрібно, а в тому, як це зробити».

За оцінками Брюсселя, протягом наступного десятиліття блок повинен додатково інвестувати в оборону 500 мільярдів євро.

Основні розбіжності стосуються того, як саме фінансувати необхідні інвестиції, чи слід витрачати кошти ЄС лише на озброєння ЄС, і яку роль має відігравати НАТО.

Існує також географічний розкол: країни, розташовані ближче до Росії, вже роблять набагато більше, ніж ті, що далі на захід.

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Фінансування є головним питанням, і низка країн-членів наполягає на масивних спільних запозиченнях ЄС, але Німеччина, в якій цього місяця мають пройти вибори, намагається закрити обговорення цієї делікатної теми.

«Занепокоєння викликає те, що ця зустріч може стати ще однією вправою для галочки, якщо ми не обговоримо слона в кімнаті фінансування», – сказав один із європейських дипломатів.

Не маючи жодних ознак руху в цьому питанні, країни ЄС закликали кредитну установу блоку – Європейський інвестиційний банк – скасувати ліміти на кредитування оборонних фірм.

Що стосується озброєнь, то Франція, яку давно звинувачують у тому, що вона більше дбає про власну промисловість, наполягає на тому, що зброю слід купувати в ЄС.

Інші вважають, що країнам слід шукати того, хто може надати зброю найшвидше. На їхню думку, закупівлі зброї у США також може бути способом утримати Трампа на своєму боці.

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Поділ праці з НАТО також перебуває в центрі уваги, оскільки дехто в ЄС вважає, що Брюссель повинен брати участь у визначенні того, що саме потрібно країнам. така пропозиція розлютила НАТО.

Безпекова угода з Великою Британією?

У той час як над трансатлантичними відносинами витають сумніви, багато хто прагне посилити зв’язки зі старим другом – Британією.

За п’ять років після виходу Великої Британії з ЄС прем’єр-міністр Кір Стармер повертається в лоно ЄС – принаймні на одну вечерю.

Стармер – перший британський лідер, який відвідав засідання Європейської Ради після Brexit, – планує закликати лідерів ЄС «продовжувати тиснути» на російського президента Владіміра Путіна і «зробити крок вперед і взяти на себе більший тягар, щоб убезпечити Європу від посилення російської кампанії диверсій і руйнувань на нашому континенті».

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Стармер, який прагне «перезавантажити» відносини з ЄС після Brexit, також обговорить можливу угоду між Великою Британією і ЄС у сфері оборони і безпеки.

Це могло би трохи зблизити Британію, яка має потужні збройні сили і велику оборонну промисловість, але гірка спадщина Brexit залишається.

Численні дипломати ЄС заявили, що не може бути прогресу, поки не буде вирішена суперечка щодо прав на вилов риби і поки Лондон не відмовиться від запропонованої Брюсселем схеми мобільності молоді.

«Не варто ходити околясом: майбутні відносини у сфері рибальства також дуже важливі», – сказав один дипломат.