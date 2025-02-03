Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала програму захисту від депортації для сотень тисяч венесуельських мігрантів.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на адміністрацію.

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Венесуельці моужть втратити право перебувати у США - подробиці

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем оголосила про скасування одного з двох чинних статусів тимчасового захисту (TPS) для громадян Венесуели.

Раніше уряд США визнав цю країну надто небезпечною для безпечного повернення мігрантів на батьківщину.

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Цей крок адміністрації Дональда Трампа призведе до того, що близько 350 000 венесуельців, втратять право на легальне працевлаштування та захист від депортації через два місяці після офіційної публікації цього рішення.

Водночас венесуельці, які отримали TPS раніше, будуть мати цей статус до вересня 2025 року.

Венесуельські мігранти вперше почали отримувати TPS у 2021 році через погіршення економічних і політичних умов у Венесуелі за авторитарного правління президента Ніколаса Мадуро.

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За даними ООН, майже 8 мільйонів людей залишили Венесуелу в рамках найбільшого відтоку, зареєстрованого в Західній півкулі.

Сотні тисяч мігрантів вирушили до південного кордону США під час каденції Байдена.

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Депортація мігрантів зі США − що треба знати

30 січня президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився підготувати в американській в’язниці Гуантанамо на Кубі, місця для 30 тис. мігрантів.

Також стало відомо, що Трамп підпише указ, який передбачає пошук способів депортації антиізраїльських активістів, які порушили закони під час протестів.



Колумбія погодилася “необмежено приймати” нелегальних мігрантів, депортованих зі США. Штати та Колумбія домовились про прийом мігрантів з Колумбії та дозволять їхнє повернення в країну на військових літаках США без обмежень і затримок.

22 січня Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який закриває кордон між США та Мексикою для мігрантів, які шукають притулку.

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Штати провели наймасштабнішу в історії операцію з депортації нелегальних мігрантів, заарештувавши 538 осіб. Сотні нелегальних мігрантів були депортовані військовими літаками.

Адміністрація Трампа припинила використання застосунку CBP One, який давав змогу записуватися на прийом у пункті в’їзду.