Міністерство оборони України працює над розробкою нового спорядження для жінок-військовослужбовців.

Нові бронежилети та форма для жінок-військових − подробиці

Наразі триває робота над розробкою полегшених жіночих бронежилетів і вітровологозахисних зимових курток та штанів.

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Крім того, Міноборони проводить науково-дослідну роботу з визначення вимог до льотно-технічного обмундирування для жінок.

До обговорення цих розробок залучено Громадську антикорупційну раду та профільні громадські організації.

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Міноборони впроваджує електронні медичні картки в ЗСУ

Збройні сили України замінять застарілу паперову “форму 100” на електронну первинну медичну картку для удосконалення надання медичної допомоги військовим на догоспітальному етапі.

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27 грудня до використання у ЗСУ допустили універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.

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