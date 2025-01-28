Міністерство оборони України працює над розробкою нового спорядження для жінок-військовослужбовців.
Нові бронежилети та форма для жінок-військових − подробиці
Наразі триває робота над розробкою полегшених жіночих бронежилетів і вітровологозахисних зимових курток та штанів.
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Крім того, Міноборони проводить науково-дослідну роботу з визначення вимог до льотно-технічного обмундирування для жінок.
До обговорення цих розробок залучено Громадську антикорупційну раду та профільні громадські організації.
Міноборони впроваджує електронні медичні картки в ЗСУ
Збройні сили України замінять застарілу паперову “форму 100” на електронну первинну медичну картку для удосконалення надання медичної допомоги військовим на догоспітальному етапі.
В Україні також впровадили єдині стандарти для забезпечення військових частин продуктами харчування. Міноборони затвердило нові технічні специфікації.
27 грудня до використання у ЗСУ допустили універсальну мобільну платформу “Равлик” українського виробництва.
13 грудня Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний літальний апарат SOVA 10 українського виробництва.