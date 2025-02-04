За розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, близько 50 тисяч військовослужбовців різних спеціальностей будуть переведені до Сухопутних військ.

Це пов’язано з початком ротацій, повідомляє Українська правда із посиланням на власні джерела.

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Сирський переводить 50 тисяч військових до Сухопутних військ для ротації

Відповідно до наказу Сирського від 11 січня, близько 50 тисяч військових будуть переведені до Сухопутних військ. Це кадрове рішення спрямоване на комплектацію бойових бригад та ініціювання ротаційного процесу.

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За оцінками The New York Times, це становить 20% від загальної кількості українських військовослужбовців, які зараз знаходяться безпосередньо на передовій.

“Нам потрібно це зробити, щоб запустити механізм ротацій. Того ресурсу, який зараз вчиться у навчальних центрах, вистачає лише на мінімальне поповнення підрозділів, а не на повноцінне забезпечення бойової компоненти. А завдяки цим переміщенням між військами, а також рекрутингу, ми зможемо це зробити. Уже є затверджений план ротацій”, - ззаначило джерело УП.

УП пише, що на запитання, чи пов’язане рішення запустити механізм ротацій із можливими перемовинами чи заморозкою лінії фронту, співрозмовник відповів, що ні. Українська армія зможе провести ротації й в умовах великої війни.

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Український парламент змінив порядок взяття на військовий облік 17-річних

Верховна Рада раніше ухвалила закон щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.

Згідно з чинним законодавством, взяття на військовий облік 17-річних юнаків передбачено щороку протягом січня–березня.

Водночас регламентується, що призовники можуть стати на облік через застосунок «Резерв+» або шляхом особистого прибуття до ТЦК та СП з поданням необхідних документів.