Новий президент США Дональд Трамп призупинив введення торгових мит на товари з Мексики та Канади за кілька годин до того, як вони мали набути чинності, пише CNN.

Трамп відклав введення мит проти Канади та Мексики − подробиці

“Я щойно розмовляв із президентом Мексики Клаудією Шейнбаум. Це була дуже дружня бесіда, під час якої вона погодилася негайно поставити 10 тисяч мексиканських солдатів на кордон, що розділяє Мексику і США. Ці солдати будуть спеціально призначені для того, щоб зупинити потік фентанілу і нелегальних мігрантів у нашу країну”, − пояснив очільник США.

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Подібну заяву він зробив у власній соцмережі Truth Social після того, як в.о. прем’єр-міністра Канади Джастін Трюдо оголосив про 30-денну паузу на запровадження Вашингтоном торгових мит.

“Канада погодилася забезпечити безпеку північного кордону і нарешті покінчити зі смертоносним злом наркотиків, таких як фентаніл, які проникають до нашої країни, вбиваючи сотні тисяч американців і руйнуючи їхні сім’ї та громади по всій країні”, − додав Трамп.