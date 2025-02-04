Новий президент США Дональд Трамп призупинив введення торгових мит на товари з Мексики та Канади за кілька годин до того, як вони мали набути чинності, пише CNN.

Трамп відклав введення мит проти Канади та Мексики − подробиці

“Я щойно розмовляв із президентом Мексики Клаудією Шейнбаум. Це була дуже дружня бесіда, під час якої вона погодилася негайно поставити 10 тисяч мексиканських солдатів на кордон, що розділяє Мексику і США. Ці солдати будуть спеціально призначені для того, щоб зупинити потік фентанілу і нелегальних мігрантів у нашу країну”, − пояснив очільник США.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Подібну заяву він зробив у власній соцмережі Truth Social після того, як в.о. прем’єр-міністра Канади Джастін Трюдо оголосив про 30-денну паузу на запровадження Вашингтоном торгових мит.

“Канада погодилася забезпечити безпеку північного кордону і нарешті покінчити зі смертоносним злом наркотиків, таких як фентаніл, які проникають до нашої країни, вбиваючи сотні тисяч американців і руйнуючи їхні сім’ї та громади по всій країні”, − додав Трамп.

Марк Рубіо в Україні побачив Армагеддон, якого насправді немає
Більше по темі

Марк Рубіо в Україні побачив Армагеддон, якого насправді немає

Чинний Держсекретар США Марк Рубіо, схоже, абсолютно нічого не знає про те, якою є сучасна Україна і бачить тут те, чого насправді немає.

Мита США на товари з Канади, Мексики та Китаю − що треба знати

Раніше Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Advertisement

Ці країни є одними з найбільших торгівельних партнерів США.  

Мексика пообіцяла США дзеркальну відповідь. Президентка країни заявила, що її уряд прагне діалогу, а не конфронтації зі своїм головним торгівельним партнером на півночі. Однак, Мексика була змушена відповісти.

У Пекіні переконані, що нові мита США шкодять не лише обом країнам, а й усьому світу.

Прем’єр-міністр Канади заявляв, що уряд країни готовий відреагувати на введення Дональдом Трампом мита проти Канади

Президент США зазначав, що прийматиме рішення з урахуванням того, чи є справедливою ціна нафти країн-партнерів для США.

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Дональд Трамп
Трамп може запровадити 10%-ві мита на імпорт з ЄС США
Трамп може запровадити 10%-ві мита на імпорт з ЄС
Київ Пост
3г тому
Шольц розкритикував Трампа за “допомогу Україні в обмін на рідкоземельні ресурси” США
Шольц розкритикував Трампа за “допомогу Україні в обмін на рідкоземельні ресурси”
За матеріалами Укрінформ
4г тому
Трамп пропонує допомагати Україні в обмін на її рідкоземельні метали США
Трамп пропонує допомагати Україні в обмін на її рідкоземельні метали
Джон Моретті
7г тому
Трамп призначив Рубіо тимчасовим очільником USAID США
Трамп призначив Рубіо тимчасовим очільником USAID
Київ Пост
8г тому
Читати далі
Тіньовий флот Росії має 230 танкерів під прапорами США та ЄС Росія
Тіньовий флот Росії має 230 танкерів під прапорами США та ЄС
Київ Пост
15сек тому
Проросійський політик з Молдови теж помріяв про території України Європа
Проросійський політик з Молдови теж помріяв про території України
Київ Пост
1г тому
Марк Рубіо в Україні побачив Армагеддон, якого насправді немає США
ПОГЛЯД: Марк Рубіо в Україні побачив Армагеддон, якого насправді немає
Стефан Коршак
1г тому
Рада ратифікувала угоду з Британією для посилення обороноздатності України Європа
Рада ратифікувала угоду з Британією для посилення обороноздатності України
Київ Пост
2г тому
Спонсорований контент
" Попередній ЄС хоче дозволити депортацію деяких біженців
Далі » Близько 50 тис. військових усіх родів військ переводять до Сухопутних військ для ротації