Новий президент США Дональд Трамп призупинив введення торгових мит на товари з Мексики та Канади за кілька годин до того, як вони мали набути чинності, пише CNN.
Трамп відклав введення мит проти Канади та Мексики − подробиці
“Я щойно розмовляв із президентом Мексики Клаудією Шейнбаум. Це була дуже дружня бесіда, під час якої вона погодилася негайно поставити 10 тисяч мексиканських солдатів на кордон, що розділяє Мексику і США. Ці солдати будуть спеціально призначені для того, щоб зупинити потік фентанілу і нелегальних мігрантів у нашу країну”, − пояснив очільник США.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Подібну заяву він зробив у власній соцмережі Truth Social після того, як в.о. прем’єр-міністра Канади Джастін Трюдо оголосив про 30-денну паузу на запровадження Вашингтоном торгових мит.
“Канада погодилася забезпечити безпеку північного кордону і нарешті покінчити зі смертоносним злом наркотиків, таких як фентаніл, які проникають до нашої країни, вбиваючи сотні тисяч американців і руйнуючи їхні сім’ї та громади по всій країні”, − додав Трамп.
Марк Рубіо в Україні побачив Армагеддон, якого насправді немає
February 3, 2025
Мита США на товари з Канади, Мексики та Китаю − що треба знати
Раніше Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.
Ці країни є одними з найбільших торгівельних партнерів США.
Мексика пообіцяла США дзеркальну відповідь. Президентка країни заявила, що її уряд прагне діалогу, а не конфронтації зі своїм головним торгівельним партнером на півночі. Однак, Мексика була змушена відповісти.
У Пекіні переконані, що нові мита США шкодять не лише обом країнам, а й усьому світу.
Прем’єр-міністр Канади заявляв, що уряд країни готовий відреагувати на введення Дональдом Трампом мита проти Канади
Президент США зазначав, що прийматиме рішення з урахуванням того, чи є справедливою ціна нафти країн-партнерів для США.