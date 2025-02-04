У вівторок, 4 лютого, російська армія завдала ракетного удару по Ізюму Харківської області, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ракетний удар по Ізюму 4 лютого: що треба знати

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Ізюму на Харківщині зросла до 55, повідомив Синєгубов.

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Відомо, що особи трьох загиблих поки не ідентифікували.

“Внаслідок ракетного удару, попередньо тип “Іскандер”, загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік — їх дані встановлюють. Постраждали 50 людей, серед них 3 дитини”, – йдеться у дописі.

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Частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон трьох житлових багатоквартирних будинків.

Крім 14-річної тяжкопораненої дівчинки, серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років, їхній стан — середньої тяжкості.

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Ворог активно штурмує Покровський, Куп’янський і Торецький напрямки; російські дрони знову налетіли на Україну; план переходу ЗСУ на корпусну структуру управління затверджений.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир — вибиті вікна. Оперативно зашиваємо вікна, двері, а також проводимо обхід квартир і будинків. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків”, – зазначив Синєгубов.

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14:29 В Ізюмі Харківської області завершені пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Ушпиталені семеро осіб. 

“Троє людей перебувають у вкрай тяжкому стані, серед них найважча – дівчинка 15 років”, – сказав Синєгубов.

У місті триває поквартирний обхід для визначення потреб мешканців.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар.

“Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя”, – наголосив очільник держави.

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За даними Синєгубова, удар було завдано, попередньо, балістичною ракетою по центральній частині міста близько 11:35.

 

Внаслідок атаки також частково зруйновано адміністративні будівлі, а також пошкоджено житловий п’ятиповерховий будинок.

На місці події працюють рятувальники, медики та кінологи. Триває ліквідація наслідків атаки.

Одна людина перебуває під завалами.

Останні обстріли України − подробиці

Зранку 3 лютого російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона. 

Під обстріл потрапив Дніпровський район. Внаслідок атаки загинула жінка. Поранений чоловік. 

За минулий тиждень росіяни запустили майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб.

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У суботу російські війська вдарили по Полтаві ракетою Х-22. Поцілили у п’ятиповерхівку та зруйнували під’їзд. Відомо про 14 жертв. Серед них було двоє дітей. 

Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 65 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 37 дронів.

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