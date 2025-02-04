У вівторок, 4 лютого, російська армія завдала ракетного удару по Ізюму Харківської області, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Ракетний удар по Ізюму 4 лютого: що треба знати
Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Ізюму на Харківщині зросла до 55, повідомив Синєгубов.
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Відомо, що особи трьох загиблих поки не ідентифікували.
“Внаслідок ракетного удару, попередньо тип “Іскандер”, загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік — їх дані встановлюють. Постраждали 50 людей, серед них 3 дитини”, – йдеться у дописі.
Частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон трьох житлових багатоквартирних будинків.
Крім 14-річної тяжкопораненої дівчинки, серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років, їхній стан — середньої тяжкості.
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“Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир — вибиті вікна. Оперативно зашиваємо вікна, двері, а також проводимо обхід квартир і будинків. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків”, – зазначив Синєгубов.
14:29 В Ізюмі Харківської області завершені пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Ушпиталені семеро осіб.
“Троє людей перебувають у вкрай тяжкому стані, серед них найважча – дівчинка 15 років”, – сказав Синєгубов.
У місті триває поквартирний обхід для визначення потреб мешканців.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар.
“Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя”, – наголосив очільник держави.
За даними Синєгубова, удар було завдано, попередньо, балістичною ракетою по центральній частині міста близько 11:35.
Внаслідок атаки також частково зруйновано адміністративні будівлі, а також пошкоджено житловий п’ятиповерховий будинок.
На місці події працюють рятувальники, медики та кінологи. Триває ліквідація наслідків атаки.
Одна людина перебуває під завалами.
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