У вівторок, 4 лютого, російська армія завдала ракетного удару по Ізюму Харківської області, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ракетний удар по Ізюму 4 лютого: що треба знати

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Ізюму на Харківщині зросла до 55, повідомив Синєгубов.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Відомо, що особи трьох загиблих поки не ідентифікували.

“Внаслідок ракетного удару, попередньо тип “Іскандер”, загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки і один чоловік — їх дані встановлюють. Постраждали 50 людей, серед них 3 дитини”, – йдеться у дописі.

Advertisement

Частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон трьох житлових багатоквартирних будинків.

Крім 14-річної тяжкопораненої дівчинки, серед постраждалих хлопчик 6 років і дівчина 16 років, їхній стан — середньої тяжкості.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 4 лютого: «Росіяни майже 100 разів атакували позиції Сил оборони» Ворог активно штурмує Покровський, Куп’янський і Торецький напрямки; російські дрони знову налетіли на Україну; план переходу ЗСУ на корпусну структуру управління затверджений.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир — вибиті вікна. Оперативно зашиваємо вікна, двері, а також проводимо обхід квартир і будинків. Профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків”, – зазначив Синєгубов.

Advertisement

14:29 В Ізюмі Харківської області завершені пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Ушпиталені семеро осіб.

“Троє людей перебувають у вкрай тяжкому стані, серед них найважча – дівчинка 15 років”, – сказав Синєгубов.

У місті триває поквартирний обхід для визначення потреб мешканців.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар.

“Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя”, – наголосив очільник держави.

Advertisement

За даними Синєгубова, удар було завдано, попередньо, балістичною ракетою по центральній частині міста близько 11:35.