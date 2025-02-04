Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав егоїстичними наміри США ув’язати подальшу фінансову підтримку України у війні з Росією з отриманням прав на доступ до її корисних копалин, цитує кореспондент Укрінформу виступ Шольца на пресконференції.

Шольц розкритикував нову ідею Трампа щодо України

«Це було б дуже егоїстично та дуже егоцентрично», – сказав німецький канцлер.

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Він назвав першочерговим завданням допомогти Україні піднятися на ноги.

«Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою відбудову… Ресурси держави повинні бути спрямовані на фінансування всього, що знадобиться після війни», – пояснив Шольц, нагадавши про величезні руйнування в Україні.

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Трамп пропонує допомагати Україні в обмін на її рідкоземельні копалини

3 лютого президент США Дональд Трамп озвучив ідею надання додаткової військової допомоги Україні в обмін на її рідкоземельні метали.

Більше по темі Марк Рубіо в Україні побачив Армагеддон, якого насправді немає Чинний Держсекретар США Марк Рубіо, схоже, абсолютно нічого не знає про те, якою є сучасна Україна і бачить тут те, чого насправді немає.

«Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів, – сказав Трамп. – У них є великі поклади рідкоземельних металів. Я хочу їх отримати, і вони готові на це піти».

Минулими вихідними відновилися поставки американської зброї в Україну після майже місячної перерви, і неясно, чи визнає адміністрація Трампа офіційно цю паузу.