Вищі військові навчальні заклади України відкрили три нові програми навчання, тим самим розширивши підготовку за найбільш затребуваними військовими спеціальностями.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Нові військові спеціальності в Україні: ЗСУ потребують експертів з дронів та кібербезпеки

Сучасні військові конфлікти вимагають від бійців не тільки фізичної сили, але й глибоких знань та спеціальної підготовки, наголошує заступник міністра оборони Сергій Мельник.

За його словами, Збройним силам України (ЗСУ) потрібні експерти з новітніх технологій, оператори безпілотників, а також фахівці з кібербезпеки та захисту інформації.

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“Військова освіта постійно адаптується під ці виклики. Ми оновлюємо навчальні програми, щоб готувати тих, хто забезпечить перевагу ЗСУ на полі бою: на суші, в небі, воді та в кіберпросторі”, - зауважив Мельник.

Найбільш затребуваними у ЗСУ спеціальностями, за якими була збільшена підготовка військових фахівців у військових ВНЗ після початку повномасштабного вторгнення росіян, є:

безпілотні авіаційні системи оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного рівня застосування

безпілотні системи тактичного класу

фахівці з технічної експлуатації та ремонту безпілотних систем і комплексів

захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах

кіберзахист та кібервплив, системи ведення кіберборотьби

управління діями підрозділів морських безекіпажних систем (комплексів)

експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем (комплексів).

Всі ці спеціальності з’явилися в програмах українських військових ВНЗ після 2014 року, деякі з них – вже після початку повномасштабної агресії РФ.

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У 2025 році планується відкриття нових спеціальностей, серед яких – психологічна підтримка особового складу у різних видах Збройних сил та фізкультурно-спортивна реабілітація військовослужбовців.

Хоча роль передових технологій на полі бою постійно зростає, ЗСУ потребують і фахівців традиційних військових спеціальностей.

Серед них – юристи, військові перекладачі, експерти з міжнародних відносин у військовій сфері, військові психологи, журналісти, а також спеціалісти з фінансів та військової економіки.

Український парламент змінив порядок взяття на військовий облік 17-річних

Верховна Рада раніше ухвалила закон щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки.

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Згідно з чинним законодавством, взяття на військовий облік 17-річних юнаків передбачено щороку протягом січня–березня.

Водночас регламентується, що призовники можуть стати на облік через застосунок «Резерв+» або шляхом особистого прибуття до ТЦК та СП з поданням необхідних документів.