У Головпоштамті Києва відбулося спецпогашення лімітованого поштового набору “Військова служба правопорядку”, повідомив Генштаб ЗСУ.

Нова марка “Укрпошти”: “Військова служба правопорядку”

У заході взяли участь керівництво та особовий склад Військової служби правопорядку (ВСП), представники “Укрпошти”, а також гості та філателісти.

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Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

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“Цей набір є значущою історичною віхою для нас... Це крок до того, щоб кожен громадянин України дізнався більше про Службу правопорядку”, − зазначив начальник Головного управління ВСП полковник Віталій Левченко.

Він додав, що ВСП відіграє важливу роль у забезпеченні правопорядку та військової дисципліни, а також бере участь у бойових діях.

Дизайн набору розробив полковник Володимир Потапов.

До набору входять марковий аркуш із 28 марками та художній конверт.

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

“Укрпошта” також виготовила спеціальний штемпель “Військова служба правопорядку”.

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“Укрпошта” випустила марку до Дня Соборності

“Укрпошта” раніше продовжила серію “Український народний одяг” та випустила новий поштовий набір, присвячений традиційному вбранню Курщини, Білгородщини й Кубані.

Окрім марок із зображенням народного одягу, до поштового набору входять два конверти “Перший день” та картка “Оглядова карта українських земель”.

Компанія також розпочала 2025 рік з випуску нової поштової марки “I’m Fine :)”, присвяченої незламності українців.

Раніше “Укрпошта” випустила нову благодійну поштову марку “USYK. Світ любить сильних”, присвячену українському боксеру Олександру Усику.