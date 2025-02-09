Президент США Дональд Трамп обіцяв припинити війну в Україні за 24 години – «ще до того, як я стану президентом». Однак ця обіцянка виявилася абсолютно неправдивою. Війна триває без жодних ознак швидкого закінчення. А в грудні він заявив, що мирної угоди між Росією та Україною досягти буде важче, ніж на Близькому Сході.

Однак останніми місяцями дискусії навколо мирних переговорів набрали обертів, з посиленням дипломатичної взаємодії та зростаючим міжнародним тиском, спрямованим на пошук шляхів вирішення війни Росії в Україні.

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Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю, що війна Росії відкинула Україну на століття назад, і що як Україні, так і Кремлю врешті-решт доведеться піти на компроміси, щоб покласти край «конфлікту».

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«Ми вважаємо, що те, що зробив Путін, було жахливим: вторгнення в країну, звірства, які він вчинив. Він робив жахливі речі. Але нечесність, яка існувала, полягала в тому, що ми якимось чином змусили людей повірити, що Україна зможе не просто перемогти Росію, а знищити їх, відкинути її назад до того, як світ виглядав у 2012 році, або до того, як росіяни захопили Крим у 2014 році, і тому подібне», – сказав Рубіо.

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Він заявив, що нинішня політика Заходу фактично затягнула конфлікт без реалістичного кінцевого результату. «Останні півтора року вони просять фінансувати патову ситуацію, затяжну патову ситуацію, в якій продовжуються людські страждання», – додав Рубіо.

Нещодавно Трамп підтвердив, що США провели «дуже серйозні» переговори з Москвою про припинення війни в Україні, і припустив що дискусії з президентом Росії Владіміром Путіним можуть призвести до «значних» дій найближчим часом. Виступаючи в Білому домі, Трамп наголосив на нагальності припинення конфлікту. «Робитиму все, що можу, щоб припинити його», – сказав він, але не надав жодних конкретних деталей щодо можливих кроків чи результатів.

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Потім, 2 лютого, Трамп заявив, що переговори просуваються вперед, але знову не надав жодних деталей. «У нас заплановані зустрічі та обговорення з різними сторонами, в тому числі Україною і Росією, і я вважаю, що вони проходять досить добре», – сказав він.

Тим часом, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що протягом січня Сили оборони нейтралізували близько 15 000 російських солдатів у Покровському районі Донецької області.

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Богдан (“Вендетта”) з 28-ї окремої механізованої бригади позує на броні українського танка T-64. Фото: Давид Кириченко.

Президент Трамп, можливо, і відмовився від своєї передвиборчої обіцянки закінчити війну в Україні за 24 години, але 100-денний термін, який він дав своєму спецпредставнику Кіту Келлоґґу і його небажання фінансувати українську армію роблять заморожений конфлікт на кордонах Європи як ніколи ймовірним. Заморожені конфлікти були улюбленим інструментом Кремля з 1990-х років.

Однак Трамп говорив і про додаткові санкції проти Росії, якщо вона не захоче співпрацювати.

«Зеленський сказав мені, що хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін... Можливо, ні. Я думаю, що він повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду, – сказав Трамп. – Я думаю, що Росія у великій біді».

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Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість початком переговорів між Росією та США без участі України і попередив про потенційні ризики: «Якщо будуть прямі переговори між Америкою і Росією без України, це дуже небезпечно».

Зеленський також зазначив, що «українці хочуть цього більше, ніж будь-хто інший у світі, тому що війна відбувається тут, втрати – наші, наших людей, нашої незалежності». Водночас колишній президент Росії Дмитрій Медведєв у нещодавно опублікованій статті написав, що «Україна сьогодні стоїть на роздоріжжі: об’єднатися з Росією або взагалі зникнути з карти світу».

Поки триває дипломатична балаканина, ті, хто перебуває на полі бою, мають іншу точку зору. Українські солдати, які воюють на передовій, висловлюють неоднозначні думки щодо Трампа та його підходу до завершення війни.

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Позитивні передчуття

Сергій з позивним «Миха», який керує нічними бомбардуваннями з безпілотників у підрозділі “Ясні Очі“ 23-ї механізованої бригади, розповів, що солдати ставляться до Трампа позитивно: «Ставлення серед солдатів дуже позитивне. Ми всі сподіваємося, що Трамп допоможе, як і обіцяв, і я вважаю, що його підхід є правильним».

Деякі українські солдати висловили розчарування надто обережним підходом президента Байдена, вважаючи, що його нерішучість і побоювання спровокувати Росію призвели до затримок у наданні критично важливої військової допомоги.

Як повідомляла агенція Reuters, «в останній рік каденції президента Джо Байдена рішення щодо ключових поставок і озброєнь в Україну гальмувалися не лише через багатомісячні затримки в Конгресі, а й через внутрішні дебати щодо ризиків ескалації у відносинах з Росією».

Діма («Паспорт»), командир роти 98-го окремого батальйону Територіальної оборони, сказав, що Байден допоміг Україні, але не спромігся вжити рішучих заходів. «Тепер чекаємо від Трампа сміливіших дій», – сказав Діма.

Іван («Ясень») з 28-ї механізованої бригади вважає, що кінцеві інтереси Трампа збігаються з інтересами України. «Україна стала глобальним економічним форпостом світової демократії. Байден допоміг зберегти нашу незалежність, а Трамп допоможе її зміцнити. Трампу безсумнівно потрібна Україна, і це збігається з нашими інтересами у формуванні української державності», – сказав Іван.

Іван з 28-ї механізованої бригади воював на Торецькому напрямку весь 2024 рік. Фото: Давид кириченко

Скептицизм

Василь («Віскас»), командир відділення аеророзвідки 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ, висловив скептицизм щодо обіцянок Трампа стосовно війни.

«Я скептично ставлюся до Трампа і його заяв. Я схильний довіряти людям, чиї слова підкріплені діями», – сказав Василь. Він зазначив, що хоча Трамп неодноразово заявляв про припинення війни, його обіцянки часто були прив’язані до конкретних часових рамок без чіткого розуміння реалій на місцях:

«Він зробив багато заяв, прив’язаних до конкретних часових рамок, але досі немає чіткого розуміння, що саме має бути зроблено. Я вірю, що він закінчить війну, але це не буде перемогою України. Як би це не подавалося, це буде просто заморожений конфлікт. Що б Росія не обіцяла, вона ніколи не відмовиться від своїх амбіцій».

Бійці підрозділу Сил безпілотних систем “Ясні очі” під час виконання нічної операції в Часовому Яру. Фото: Давид Кириченко

За словами Василя, важко судити про президентів, поки вони не зроблять конкретних дій. «Важко проводити паралелі між президентами, коли ще не прийнято жодного конкретного рішення. Робота політиків полягає в тому, щоб говорити, тому для порівняння потрібен час».

Він також визнав, що війна забрала багато життів українських військових і цивільних, і сказав, що багато хто з них відчайдушно шукає хоч якийсь шанс на мир.

«Солдати і люди вже занадто виснажені і готові вхопитися – як потопаючий за соломинку – за будь-яку можливість, щоб досягти хоча б якоїсь видимості миру».

Складні перспективи

Данило («Каспер»), оператор безпілотника зі 108-ї окремої бригади Територіальної оборони, сказав, що про погляди солдатів на потенційне закінчення війни говорити складно.

«Дуже важко відповісти на це запитання. У кожного солдата є свої думки з цього приводу, і всі вони абсолютно різні».

Він визнав привабливість потенційних переговорів, але також і велику ціну, яка може стояти за ними: «З одного боку, той факт, що переговори можливі, і що Трамп наполягає на них – це чудово, але з іншого боку, я розумію, що ми втратимо територію, і ця ціна є величезною».

Для нього найбільше занепокоєння викликає не територія, а вже принесені жертви. «І я не говорю про гроші – я маю на увазі моїх побратимів, які загинули або були поранені».

Данило побоюється, що занадто швидке закінчення війни може призвести до повторення історії: «Так, я втомився. Я хочу, щоб це закінчилося якомога швидше, але я не хочу, щоб все повторилося знову. А воно буде повторюватися».

Андрій («Мельник») зі 109-ї бригади Територіальної оборони більше не зациклюється на цьому питанні, просто констатуючи: «Я вже нікому не вірю. Я просто роблю все, що є моїм обов’язком. Якщо Трамп допоможе, ми будемо вдячні. Якщо ні – будемо продовжувати воювати».