Україна володіє значними запасами кольорових і рідкоземельних металів та інших стратегічних ресурсів, вартість яких оцінюється у 14,8 трильйона доларів. Значна частина цих покладів зосереджена у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях, що зробило їх однією з цілей російської агресії. Контроль над українськими ресурсами може змінити баланс сил на світовому ринку критичних мінералів, що спонукає США та ЄС до пошуку нових шляхів співпраці з Україною.

Advertisement

Що таке рідкісноземельні метали?

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Рідкісноземельні метали (РЗМ) — це група з 17 хімічних елементів, у тому числі титан, літій, берилій, марганець, галій, уран і цирконій. До цієї групи також входять графіт, апатит, флюорит, нікель, усі лантаноїди, ітрій і скандій. Назва “рідкісноземельні” може ввести в оману, бо насправді ці елементи не є рідкісними в природі. Багато хто називає їх “рідкоземельними”, але правильно вживати слово “рідкісноземельні”, адже ці метали є не рідкими (як вода чи ртуть), а рідкісними, тобто такими, що їх замало в надрах Землі. Окрім того, основна складність полягає у тому, що вони містяться не в концентрованих родовищах, як, наприклад, залізна руда. Видобуток і очищення РЗМ — складний, технологічно затратний та екологічно небезпечний процес, який потребує значних ресурсів.

Advertisement

Сучасний світ залежить від цих металів, оскільки вони мають виняткові магнітні, люмінесцентні та електрохімічні властивості. Саме ці характеристики роблять їх одними з ключових компонентів різних високотехнологічних виробів - від смартфонів до винищувачів. Вони необхідні у виробництві електромобілів, медичного обладнання та систем відновлюваної енергетики.

Advertisement

Через відсутність ефективних альтернатив потреба у РЗМ зростає, а постачання їх є стратегічно важливим питанням для багатьох країн. Близько 60-70% світового видобутку цих металів припадає на Китай, що робить інші держави, зокрема, США та країни Європейського Союзу, залежними від китайського експорту. З огляду на це нині ведуться активні пошуки альтернативних джерел постачання та розробляються нові технології переробки.

Де знаходяться рідкісноземельні метали та чому ми їх не видобуваємо?

Інфографіка: DiXi Group

Як ідеться у звіті Всесвітнього економічного форуму за липень 2024 року, Україна володіє значним потенціалом як один із провідних світових постачальників критично важливих мінеральних ресурсів, необхідних для оборонної, високотехнологічної, аерокосмічної та енергетичної галузей. Україна входить у десятку найбільших постачальників мінералів, маючи приблизно 20 000 родовищ 116 видів корисних копалин. Україна володіє запасами кольорових та рідкоземельних металів, таких як титан, літій, берилій, марганець, галій, уран, цирконій і нікель, а також графіту, апатиту і флюориту.

Advertisement

На території нашої країни також містяться найбільші в Європі запаси титану, що становлять 7% світових. Цей метал відіграє важливу роль у виробництві продукції для аерокосмічної, медичної, автомобільної та морської промисловостей. Основні родовища рідкісноземельних металів розташовані в межах Українського щита, зокрема, у Волинському, Подільському, Центральному, Криворізько-Кременчуцькому та Приазовському районах.

Advertisement

За оцінками Forbes, сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає 15 трильйонів доларів, причому понад 70% цієї суми припадає на три області - Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. Однак через військову агресію Росії з 2014 року країна втратила контроль над значною частиною родовищ, що посилило залежність світового ринку від інших постачальників.

До 2022 року Україна була значним експортером сталі, титану, літію, галію, залізної руди та марганцю до Європи. Війна серйозно порушила ці ланцюги постачання, змушуючи країни шукати дорожчі та менш ефективні альтернативи.

Інфографіка: SecDev

Advertisement

За даними SecDev, канадської фірми з оцінки геополітичних ризиків, Росія взяла під контроль українські території з покладами енергоресурсів, металів і мінералів, вартість яких оцінюється у щонайменше 12,4 трильйона доларів. Втрачені ресурси включають значні частки вугільних (63%), нафтових (11%), газових (20%), металевих (42%) та рідкісноземельних (33%) родовищ. Росія також контролює значну частину світових запасів літію, критично важливого для виробництва акумуляторів.

Допомога Україні в обмін на природні ресурси: що про це відомо?

Робітники перевозять ґрунт, що містить рідкоземельні елементи, для експорту в порту Ляньюньган, провінція Цзянсу, Китай, 31 жовтня 2010 р. REUTERS/Stringer Purchase Licensing Rights

Україна володіє найбільшими в Європі запасами літію й титану та значними покладами інших стратегічно важливих корисних копалин. Літій є ключовим елементом для виробництва сучасної електроніки, зокрема, смартфонів, акумуляторів для електромобілів та військової техніки. Однак його видобуток і переробка потребують значних фінансових вкладень, високотехнологічного обладнання та кваліфікованих спеціалістів.

Більша частина світового видобутку рідкісноземельних металів нині зосереджена в Китаї, що створює ризики для енергетичної безпеки Заходу. Контроль над українськими ресурсами міг би суттєво посилити позиції Росії та Китаю на світовому ринку критичних мінералів, що ускладнило б енергетичний перехід і розвиток передових технологій у США та Європі. Хоча Китай залишається домінуючим гравцем у цій сфері, значні запаси рідкісноземельних металів також є у В’єтнамі, Бразилії, Росії, Індії, Австралії, США та Гренландії. За даними Bloomberg, 80% імпорту рідкісноземельних металів у США припадає саме на Китай.

Ця проблема знайшла відображення в Плані перемоги України, який передбачає розвиток видобутку стратегічних мінервлів. Після його офіційної презентації Financial Times зазначила, що деякі пункти документа були орієнтовані на потенційну перемогу Дональда Трампа на виборах у США. Зокрема, це стосується питання видобутку рідкісноземельних металів. Тоді Зеленський заявив, що Україна відкрита до іноземних інвестицій у сферу корисних копалин.

Ініціативу щодо укладання угоди між Україною та США у сфері видобутку стратегічних ресурсів публічно озвучив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. У листопаді 2024 року він заявив у ефірі Fox News про намір США налагодити співпрацю з Україною у цій сфері, наголосивши на важливості того, що Україна готова працювати саме з американськими компаніями, а не з російськими. Ця угода може стати важливим кроком у зменшенні залежності США від Китаю в постачанні критичних мінералів.

Так, у понеділок, 3 лютого, американський президент Дональд Трамп заявив, що США хочуть отримати від України рідкісноземельні метали в обмін на допомогу, і Україна готова на це піти.